美擬制裁華為關聯晶片企業 中國商務部：適情採必要措施

彭博點名美國考慮將六家和華為有牽扯的公司一併列入實體名單。（路透）

彭博報導稱，美國政府擬加強箝制中國半導體業的力道，考慮制裁華為在中國的晶片 製造網絡，例如將關聯企業一併納入貿易黑名單等。中國商務部 發言人何亞東21日回應表示，中方一貫反對將經貿科技問題政治化、武器化，敦促美方不要採取錯誤做法，並將適情採取必要措施，維護中國企業合法權益。

中國商務部21日召開例行記者會，何亞東說， 近幾年，美方濫用出口管制措施，無理制裁打壓中國企業，嚴重擾亂全球半導體產業鏈，全球產業鏈、供應鏈，損人害己。

他說，如果美方動用國家力量在持續打壓華為基礎上，以所謂存在關聯為由，對中國更多企業實施制裁，這將是典型的經濟欺凌做法，違反國際經貿規則，損害國際經貿持續，為國際經貿界所不齒。

記者會上，何亞東還說，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，人為割裂全球半導體產業鏈。

他說，美方對本土晶片產業提供巨額補貼和稅收優惠，部分條款逼迫企業「棄中救美」，具有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體產業鏈造成扭曲。他趁機表示，中國致力於擴大高水準對外開放，歡迎各國半導體企業來華投資 合作，共同為全球半導體產業鏈穩定健康發展做出貢獻。

何亞東也宣布，今年中國商務部將展開投資「中國品牌」活動，3月26日，中國商務部將與北京市政府在中國國家會議中心共同舉辦「投資中國」首場標誌性活動，並準備條實地考察線路，供跨國公司代表選擇參與，目前，已經有100多位跨國公司高階主管、外國商協會代表報名參加。