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蘇姿丰現身北京 宣布Ryzen 8040系列處理器正式出貨

記者謝守真／即時報導
超微（AMD）CEO蘇姿丰21日宣布，旗下面向AI PC的Ryzen 8040系列處理器正式出貨，同時，攜手聯想、華碩等合作夥伴共同展示多款基於Ryzen 8040系列的AI PC產品。（圖／取自網易號芯智訊）
超微（AMD）CEO蘇姿丰21日宣布，旗下面向AI PC的Ryzen 8040系列處理器正式出貨，同時，攜手聯想、華碩等合作夥伴共同展示多款基於Ryzen 8040系列的AI PC產品。（圖／取自網易號芯智訊）

超微（AMD）於21日在北京舉行「AI PC創新高峰會」，超微CEO蘇姿丰親臨現場，並在會上宣布旗下面向AI PC的Ryzen 8040系列處理器正式出貨。同時，超微攜手聯想、華碩等合作夥伴共同展示多款基於Ryzen 8040系列的AI PC產品。

超微透露，到2024年底，超微將有超過150個應用由人工智慧平台開發，包括許多中國大陸領先的軟體供應商。

綜合《芯智訊》等中媒報導，蘇姿丰表示，超微已擁有從雲端到端的完整人工智慧（AI）解決方案，能夠全面支援各種層級的AI能力的部署。超微在去年12月推出的AI PC產品的代號為「Hawk Point」的Ryzen 8040系列處理器，是全球首個整合NPU的x86處理器，將幫助PC產品的重新構想，並助力用戶實現端側的AI和個人化體驗。

蘇姿丰在會上還透露，Ryzen 8040系列處理器已經正式出貨，目前宏碁、華碩、聯想（ThinkPad）、戴爾、惠普、機械師、微星、雷蛇、機械革命、ROG、壹號本、七彩虹、玄派、榮耀、傳音等眾多品牌廠商都將推出採用Ryzen 8040系列處理器的AI PC產品。

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