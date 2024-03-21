四川3幼童社區草坪玩耍 不慎掉入化糞池喪命

四川平昌有三男童掉進化糞池，搶救無效離世。圖為救援現場影片截圖。（取材自極目新聞）

中國四川昌平一社區，20日晚發生三名幼童不幸罹難的意外事故。綜合當地官方通報和中媒報導，20日晚20時許，有三名小孩在社區草坪玩耍時，不慎掉入化糞池，後經搶救無效離世，三人均是當地幼稚園學生，約4歲左右，但對於事發原因，責任歸屬，以及當事化糞池有無井蓋等問題，目前尚在調查中。

據四川巴中市平昌縣官方微信 帳號「平昌發布」21日通報，20日20時許，三名小孩在兆潤江山城小區（社區）草坪玩耍時，不慎掉入化糞池。事發後，公安、消防、醫療等部門第一時間現場救援送醫搶救。 全力搶救無效，三名小孩不幸離世，我們深表痛心和惋惜。 目前，調查工作正在進行中。

據極目新聞報導，事發地平昌縣金寶新區管委會也於21日凌晨通報此消息，另經向社區物業、住建、金寶新區管委會等部門了解，涉事化糞池管理、歸屬及事發時有無井蓋等問題，均表示尚在調查，暫無定論。

平昌縣教體局表示，掉進化糞池的三名小孩是當地幼稚園的幼兒，有相關部門工作人員稱，初步了解，三名小孩均是4歲左右的幼兒，來自不同家庭。據社交平台上網傳影片顯示，事發後，現場拉起了警戒線，不少市民圍觀。

另據新京報引述官方管道訊息，當救援人員抵達現場時，沒有看到井蓋，因此當地要求即日起，對涉及密閉空間、有限空間、井蓋等地進行安全隱患排查。

四川鼎尺律師事務所律師胡磊說，曾發生多起類似事件，法院處理類似訴訟中，均一致認定物業管理方或化糞池管理者應承擔安全保障義務。