山東19歲網紅遭人刺傷腦部昏迷 親姊喊話兇手：怎能如此殘忍

大陸19歲網紅山東小鉞鉞。（取材自微博）

中國一名19歲網紅「山東小鉞鉞」（劉俊鉞），傳出遭人用利器刺傷腦部，經搶救後在ICU治療，而他的姊姊劉梓童發布證實，也還原事發經過。他的姊姊發起「水滴籌」稱，由於住院費用高昂，亟需籌款80萬元。

紅星新聞報導，劉俊鉞的社交帳號「山東小鉞鉞」有28.7萬粉絲，受傷進ICU的消息傳出後，引起廣泛關注。

劉梓童日前在社群平台發文稱，劉俊鉞月初在劉女士的住所與鄰居發生衝突，被利器刺傷頭部。由於目前醫療花費都由傷者家屬墊付，實在難以負擔，因此發起了水滴籌款。劉梓童稱，目前家屬正焦急等待劉俊鉞甦醒，暫不便接受訪問。

劉梓童透露，4日弟弟與她的一位女性朋友來幫忙搬家，晚飯的時候樓下鄰居反應空調室外機震動大，於是將就空調關閉，接著晚飯吃一半竟然停電。他們下樓查看電箱時，她的朋友先是與樓下鄰居發生爭執，接著樓下鄰居動手將朋友打暈，弟弟見狀就上前制止。沒想到鄰居卻拿出利器往弟弟後腦刺入，弟弟隨後被緊急送往醫院，目前人還在ICU。

劉梓童痛心指出，雖然鄰居已被逮補，但至今都沒有收到對方或親屬的慰問與道歉，劉梓童質問，「你也是名父親，將心比心，怎麼能如此殘忍」。

紅星新聞以市民身分向淄博市公安局張店分局詢問劉俊鉞被刺傷一事時，接線工作人員表示，3月4日，轄區內確實發生了刑事案件，嫌疑人案發當天已被刑拘，現已被逮捕。