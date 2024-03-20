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浴室這4個缺點 恐影響售屋

相隔不到一年 中國房價下跌近23%

中央社台北20日電
中國今年前2個月新建住宅平均成交價格，較2023年4月的高峰下跌了22.6%。圖為江西贛州一處住宅小區。（中通社）
中國今年前2個月新建住宅平均成交價格，較2023年4月的高峰下跌了22.6%。圖為江西贛州一處住宅小區。（中通社）

官方數據顯示，中國今年前2個月新建住宅平均成交價格，較2023年4月的高峰下跌了22.6%。經濟專家分析，這等於買了新房子不到一年就跌光了頭期款。房價還沒漲，就是沒有跌到谷底，還會繼續跌。

中國國家統計局15日公布2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。數據顯示，今年前2個月，全國新建住宅銷售額人民幣9227億元（約1280億美元），銷售面積9559萬平方公尺。

中國經濟週刊報導指出，今年前2個月計算出的平均成交價格是每平方公尺人民幣9653元（約1340美元）。這一價格與2023年4月頂峰的每平方公尺1萬2469元相比下跌2816元，跌幅22.6%。

對此，北京清華大學中國經濟研究中心高級研究員韓秀雲19日發布影片分析稱，中國房價10個月下跌23%，可見買房已是高風險投資。中國首次購房的頭期款通常是30%，這意味著，買了新房不到一年，頭期款就跌光了。

她直言，房價按目前的跌速，足以動搖很多購房者的信心。中國人買房向來是「買漲不買跌」，房價有可能跌過頭，但跌過頭自然會有人買，有人看空，就會有人看多，這才是市場經濟。買的人多了，房價還會漲回來，「如果還沒漲，說明房價還沒有跌到頭，還會繼續跌」。

中國房價迄今持續下跌。數據顯示，70個大中城市，2月份新建商品住宅價格比1月上漲的城市只有8個，有3個城市持平，其餘59個城市均下跌。

中古屋方面，2月份價格漲跌城市數量與1月一致，上漲城市只有2個，68個城市繼續下跌。

房價 投資

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