外資撤離中國？ 專家：外資流出不會持續太久

上海社科院經濟研究所西方經濟學研究室主任詹宇波19日在上海中外媒體學術沙龍指出，如果從今年初經濟表現來看，外資流入減少不會持續太久。（記者黃雅慧／攝影）

在地緣政治風險、全球經濟景氣不振下，近年外資流出中國為全球所關注。上海社科院經濟研究所西方經濟學研究室主任詹宇波19日在上海中外媒體學術沙龍指出，如果從今年初經濟表現來看，外資流入減少不會持續太久。對於外資擔憂反間諜法，他說，反間諜法應視為中國法治化進程環節，不應該過度誇大，應該關注的是「具體人員做了什麼事觸犯法律。」

詹宇波指出，從中國商務部、外管局公布的數據來看，2023年外資流入確實下降，但他認為如果從其他角度看，不論是與全球外資流出入比，還是與中國2016-2019疫情 前對比外資流入對比，中國去年外資流入量仍不算太低。

為什麼去年外資流入中國會減少？詹宇波分析有四個原因：一是全球經濟不景氣；二是地緣政治帶來寒蟬效應，外資企業都要為技術限制與管控早做打算；三是疫情間的衝擊效應仍在，雖然疫情在2022年末結束，但國際航班、移民館簽證申請仍未完全恢復正常，這些對外資都有影響；四是中國經濟發展現處新階段與戰略，中國創新、綠色發展已經成為明確導向，這是內、外資都要適應的變化。

詹宇波說，未來外資可以注意兩個機遇：一是中國官方不論中中央到地方，對外資一直持開放、歡迎態度；二是要觀察中國新舊動能轉換期間給外資提供新機會與市場環境。他以德國 車企福斯為例，該車企一款ID3系列在德國售價是中國市場的兩倍。會導致這種原因，只能理解福斯汽車在陸面臨比德國更高的市場競爭。這意味外資要較好適應參與中國市場，要做到自己本身要創新、提高生產效率。

外界關注中美貿易戰的走向，詹宇波表示，中美貿易最近變化跟當時狀況已經不一樣，近幾年數據可以看到中國對東南亞、墨西哥貿易額在上升，這代表通過轉口貿易，中美仍保持很強的聯繫。

詹宇波指出，中美雙方自2018年吵到現在，但美國依然是中國在外投資 家數最多。對於中國企業如TikTok在美國遇到的壓力，他相信美國崇尚自由市場，因此要中國企業強迫交出產權是不符規則。

在吸引外資上，詹宇波認為，一般而言，理想投資流程是資源全球流動、產業合理分工、開拓市場等，以達到最好的「效率」。但現在全球產業分工考慮「安全」而非效率，但他也認為這狀況不會持續太久。全球產業鏈分工重構，需要多方切磋、談判。「這需要一段時間。」

近年有聲音認為，中國不需要外資，詹宇波說，先前中國提出雙循環時確實有中國發展不需要外資參與的聲音，但他認為，從中國官方表述上可知並非如此，雙循環大戰略跟國內外形勢變化密切相關。此外，從強調「效率」來看，沒有任何國家要關上國門，不招引外資，不涉及國外市場不可想像。美國小院高牆是封閉戰略，相信中國對這一點認識比美國更清楚。

中國官方持續針對外資開放，今年政府工作報告提出全面取消製造業領域外資准入限制等措施後，中國國務院辦公廳19日推出吸引外資新政策，內容提及合理縮減外商投資准入負面清單、開展放寬科技創新領域外商投資准入試點等24條。