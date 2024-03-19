蕭美琴訪捷克 中國台辦：損害了台灣同胞根本利益

中國國台辦發言人陳斌華19日晚間就蕭美琴訪問捷克強調堅決反對，並指出這「損害了台灣同胞根本利益」。圖為陳斌華先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

台灣準副總統蕭美琴近日到訪美國後，又前往歐洲訪問、參加智庫活動，就蕭美琴在捷克的行程，中國國台辦19日晚間批評，民進黨 當局勾連外部勢力，變著法子搞所謂「外交」突破，服務「台獨」目的，損害了台灣同胞根本利益，也無助於台海地區和平穩定。

Při příležitosti konání semináře Posilování partnerství a spolupráce mezi Taiwanem a Českou republikou organizovaného @sinopsiscz jsem se dnes setkal s nově zvolenou viceprezidentkou Taiwanu @bikhim. Společně jsme také uctili památku Jaroslava Kubery. Děkuji za tuto možnost. pic.twitter.com/LzjcPR35cb — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) 2024年3月18日

中國國台辦發言人陳斌華19日晚間指出，中國「堅決反對我建交國和中國台灣地區以任何藉口進行任何形式的官方往來」，他敦促捷方恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

陳斌華批評道，民進黨當局勾連外部勢力，變著法子搞所謂「外交」突破，服務「台獨」目的，損害了台灣同胞根本利益，改變不了台灣是中國一部分的事實，也無助於台海地區和平穩定。

此前中國外交部新任發言人林劍已經於19日下午指出，「中方堅決反對建交國同台灣地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的」。他並提到，「堅持一個中國政策、尊重中國主權和領土完整、承認台灣是中國領土不可分割的一部分是捷克政府在中捷政府聯合聲明、聯合公報等多份正式文件中作出的鄭重承諾」。

中國敦促捷方「重信守諾，嚴格約束個別政客，立即終止損害捷克國家信譽、破壞中捷關係的惡劣行徑，並採取有效措施消除事件負面影響」。同時「正告『台獨』分子，搞『台獨』必將遭到歷史的清算，在國際上搞『一中一台』，必將引火焚身、自食苦果」。

另外，對於蕭美琴先前低調訪美，中國外交部發言人汪文斌已在13日指出，「中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來，正密切關注形勢發展」。路透則援引中國駐美使館發言人劉鵬宇說法稱，「蕭美琴是頑固的台獨分離主義者，中方堅決反對蕭以任何名義、藉口訪問美國。美國不應該安排官員跟她接觸」。