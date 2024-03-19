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浙江台州、瀋陽傳汽車衝撞事故 造成6死多人受傷

中國新聞組／即時報導
瀋陽發生一輛轎車衝入人行道，造成3人死亡。央視新聞
瀋陽發生一輛轎車衝入人行道，造成3人死亡。央視新聞

繼浙江台州、遼寧瀋陽之後，北京19日晚間也發生一起嚴重的汽車衝撞事故，據稱有多達20多輛電動機車和自行車遭撞擊，並造成多人受傷。浙江台州與遼寧瀋陽的事故分別造成三人死亡，北京最新這起事故具體傷亡情況不明，但一天內接連發生三起汽車衝撞事故已經引發中國民眾恐慌，

據《新京報》報導，19日19時40分許，一輛小客車發生交通事故後，駛入東城區寬街路口非機動車道，並與多輛電動車發生碰撞，造成多人受傷。事發後，警方第一時間開展工作，駕駛員已被控制，傷者均已送醫救治。目前，事故原因正在進一步調查中。

對於這起交通事故，北京交通部門與官方媒體均未透露更多訊息。網上有消息稱，約有20多輛電動機車與自行車被撞，肇事的汽車駕駛疑似酒駕，但具體情況仍有待官方證實。

事實上除了北京之外，中國19日還發生另外兩起嚴重的汽車衝撞事故，分別在浙江台州與遼寧瀋陽。浙江台州的事故發生在該市一所職業技術學院，共造成3死16傷，肇事者為該學院一名男學生。瀋陽的事故則是一轎車衝入人行道，造成3人死亡。

對於浙江台州與遼寧瀋陽的衝撞事故，當地警方均未說明究竟是單純的意外，或是刻意為之。隨後北京又於晚間發生重大的汽車衝撞事故，一天之內接連發生三起類似事故，已經引發不少中國民眾恐慌。

環球時報前總編輯胡錫進周二深夜在個人微博發文稱，北京這起事故是一起嚴重的交通事故，但一位不具名的官員告訴他，初步調查可以排除肇事司機蓄意作案的可能性。至於為何這輛小客車會失控，原因仍在調查中。

但胡錫進也指出，公眾對這三起事件都很關心，呼籲官方應及時更新調查進展。

北京東城區19日晚間多輛電動車後，警方第一時間趕至現場處理。（圖／取自微信）
北京東城區19日晚間多輛電動車後，警方第一時間趕至現場處理。（圖／取自微信）
19日19時40分許，北京一輛小客車發生交通事故後，駛入非機動車道，並與多輛電動...
19日19時40分許，北京一輛小客車發生交通事故後，駛入非機動車道，並與多輛電動車發生碰撞，造成多人受傷。（圖／取自微信）
北京19日晚間發生嚴重交通事故，一輛轎車不明原因直接衝撞多輛電動車與自行車。（圖...
北京19日晚間發生嚴重交通事故，一輛轎車不明原因直接衝撞多輛電動車與自行車。（圖／取自微信）

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