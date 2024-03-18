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女學生帶頭霸凌學妹 扇耳光60下、打火機燙私處

中國新聞組／北京20日電
小馬的手背、手心和胸部等多處被燙傷。(取材自紅星新聞)
小馬的手背、手心和胸部等多處被燙傷。(取材自紅星新聞)

中國再傳校園霸凌事件，一名湖南綏寧郡寨市學校女孩在寢室遭學姐們一小時內打了近60次耳光，學姐們還將女孩的衣服脫光，用菸頭和打火機燙燒其手臂及身體多處隱私部位，同時打開微信視頻，讓朋友「共享」畫面。儘管最後警方介入，但施暴的學姐當時未滿14周歲，不予處罰。

紅星新聞報導，湖南省綏寧縣日前一場事關校園霸凌的溝通協調會引起關注。案件事發於2021年9月29日晚上，馬先生記得，當天下午，他到綏寧郡寨市學校尋找剛入讀初一的女兒小馬，想把她轉到新寧郡就讀，方便照顧。馬先生說，「沒想到當晚就發生這麼嚴重的校園欺凌事件。」

據小馬表示，當晚9時許，宿舍熄燈後，她被一個女生叫到學姐小楊所在的寢室。在那裡，當時就讀初二的小楊等多名學姊不停打她耳光。

馬先生提供多段影片顯示，小馬被學姐們凌辱的一個多小時內，被打近60下耳光。「自始至終，我女兒不敢哭喊，忍著劇痛，抿咬嘴唇。」

據馬先生提供的影片顯示，一個陰暗的宿舍床鋪上，一幫和小馬年紀相仿的女孩中，有負責打開手機手電筒，有負責拍攝，有負責扇耳光的，還有逼她脫光全身衣服的，甚至有人拿正燃起的菸頭和打火機多次燒燙她。

小馬說，當晚她在寢室被凌辱時，曾有宿管員上來查房，但「她們有人望風，看到宿管員，就趕緊拉我到宿舍後方晾曬衣服的地方蹲了起來，等宿管員走，又繼續打我。」小馬說，「我不敢喊叫，擔心她們更瘋狂報復我。」

馬先生說，事發第二天，是小馬的同學發現她手背的水泡後，告訴班主任老師。但當時老師誤以為小馬自殘，他接到電話後趕去學校，把她帶回家休息。

當晚，馬先生請大女兒幫小馬洗澡，洗澡時，大女兒嚇了一跳：妹妹全身多處燙傷。

在家人催問下，當時12歲的小馬才把自己被凌辱的真相告訴家人。

隨著警方介入調查，時任校長和政教處相關領導受到免職等處罰。不過，2021年12月30日綏寧縣公安局對當晚參與霸凌小馬的7名同學作出行政處罰或不予處罰的決定書。決定書顯示，出生於2007年11月的小楊被警方定性為多起霸凌事件的組織者，但由於案發時，她未滿14歲，依法決定不予處罰。

此外，警方也發現，小馬不是唯一受害者。同樣是小楊所在的寨市學校405寢室，也發生兩起令人震驚的校園霸凌案件，3起霸凌事件前後僅隔21天。

接受警方問詢時，小楊坦言，她的霸凌方法是從網路上學到的。

小馬的手背、手心和胸部等多處被燙傷。(取材自紅星新聞)
小馬的手背、手心和胸部等多處被燙傷。(取材自紅星新聞)

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