中國招手外國人回歸但光環消退 看不到好處何在

中國當局正發動魅力攻勢試圖吸引外國人回歸，但可能難以奏效。圖為北京市容。(美聯社)

美媒報導，為擺脫近年來因疫情 陷入的孤立及經濟困境，中國當局正發動魅力攻勢試圖吸引外國人回歸，但可能難以奏效。在反間諜 法陰影及跨國企業將業務遷離中國下，資金撤出造成機會減少，人們「看不到來中國有什麼好處」。

華爾街日報今天發表題為「中國試圖吸引外國人回歸，但昔日光環已然退卻」的報導，直指中國眼下所處的孤立境地，正在削弱這個全球第2大經濟體的經濟。但中國這一連串吸引外國人重返中國的魅力攻勢，可能更難奏效。

報導指出，中國近幾個月來簡化了商務旅客和觀光客的簽證手續，並對一些國家實行免簽入境，同時延續賦稅優惠，以提高外籍人士赴中國生活的吸引力。這些都代表中國正努力恢復與全球的聯繫，而這種聯繫曾幫助中國經濟保持了數十年創紀錄的成長。

但隨著中共總書記習近平將「國家安全」放在首位，當局在疫情期間中斷了中國與其他國家的聯繫。如今中國試圖重新吸引外國人回歸，但時過境遷，不僅國內經濟成長趨緩，政府還緊縮了對社會的控制。

報導提到，華府越來越多人對與中國打交道持懷疑態度。受先前「動態清零」和全國範圍的「反間諜」運動影響，他們對中國政府的不信任感揮之不去。今年3月以來，美國國務院 一直將中國列入「重新考慮旅行」名單，理由是中國存在被拘留以及隨意執行當地法律的風險。

一名駐中國美企高階主管回憶，2023年中一天傍晚，9名警察出現在他在北京的家門口，要求檢查他的護照並確認他的雇主，其中1人還用手機錄下了雙方互動的過程，這些警察沒有說明為什麼要出現在他家門口。他並直言，要恢復在過去幾年中受損的信任，還需要很長一段時日。

中國國家移民管理局統計，2023年中國向外國人簽發各類居留證件71.1萬人次，比疫情前的2019年減少15%。包括商務旅客在內的短期遊客降幅更大，高達2/3。

報導引述官方及商會數據顯示，2023年在中國登記的韓國人較2019年減少了30%，僅餘21.6萬人；在中國登記的日本人則減少了13%，減至10.2萬人；而在中國的英國人比疫情前減少超過一半，僅餘約1.6萬人。

上海面臨的挑戰尤為明顯。在2022年封城措施迫使許多外國人離開近2年後，至今仍難以恢復昔日的國際大都會風采。在當地經營一家愛爾蘭式小酒館的愛爾蘭人艾倫（Graeme Allen）說，如今週末去餐館和商場時，通常只能看到他一個白種人。

艾倫指出，即使疫情之前，隨著企業轉而招聘中國本地人才，外國人在中國的數量已經減少，但對許多人來說，疫情封控措施是「壓死駱駝的最後一根稻草」。雖然近來入境旅客似有增加，但許多人只是來參加在中國恢復舉辦的國際展覽會。

儘管往返美國與中國之間的航班正在恢復，但遠不及疫情前。商界及外交界人士表示，即使航班增加也無法解決那些外國對中國興趣下降的「根本性變化」。曾幾何時，中國被全世界視為「遍地都是機遇的國度」，但如今中國的境況正在急劇逆轉。

報導提到，10年前，北京、上海等中國城市是世界上最受外籍人士歡迎的目的地之一。如今，許多跨國企業著手將業務遷離中國，以實現多元化。駐上海的供應鏈顧問強生（Cameron Johnson）表示，「如果你是個有家庭的外國人，並希望發展自己的事業，你就不再需要留在中國，因為現在你的目的地已經是東南亞、印度或中東了」。

報導指出，Covington & Burling律師事務所高級顧問譚森（Sean Stein）直指，過去中國的機會很多，想要力求上進的高階主管都爭著來中國，「現在人們看不到來中國有什麼好處」。

克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學家裴敏欣分析，中國當局可藉由穩定地緣政治緊張局勢，緩解中國與西方關係的疏離。但考慮到最近的（與中國）經濟脫鉤趨勢，人員從中國外流的情況不太可能扭轉。