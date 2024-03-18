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中國10年內將有3億退休人口 銀髮教育市場快速成長

中央社／台北18日電
圖為老年人在廣州一個公園內休息聊天。(中新社資料照片)
圖為老年人在廣州一個公園內休息聊天。(中新社資料照片)

中國人口老齡化為銀髮教育市場帶來商機，預估2027年前每年將成長34%，產值將達人民幣1209億。然而針對中產階級的課程收費不便宜，在退休收入低的中國，發展潛力恐受限。

路透報導，未來10年中國大約有3億人口即將退休，人口高齡化使銀髮教育市場快速成長，針對中產階級年長者開設的休閒課程如瑜伽、非洲鼓和手機攝影等受到歡迎。

美國顧問公司佛勞斯特與蘇利文（Frost & Sullivan）預估，中國銀髮教育市場在2027年前每年將成長34%，從2022年的人民幣280億元增至1209億元。

該產業的成長與補教業的衰退形成鮮明對比。2021年中國政府打擊校外補教業，企圖透過降低教育費用提高出生率。

2023年4月以來在北京開設5個中心的「夕陽媽媽」（Mama Sunset）北京負責人邱佩林（Qiu Peilin，音譯）表示，「教育行業正在向銀髮經濟轉型」。夕陽媽媽向50歲以上的年長者提供20種不同課程，目前正在與中國投資商洽談，未來3年內將在中國開設200間分店，並希望在香港上市。

根據佛勞斯特與蘇利文公司數據，已在那斯達克上市的中國最大線上成人教育供應商量子之歌（Quantasing）計畫聘請更多太極拳和中醫老師，擴大現有的記憶訓練和影片剪輯課程。該公司還計畫向客戶銷售艾草和中國白酒等產品。

量子之歌2023年第四季銷售額年增24.7%，達1億3620萬美元，登記用戶暴增44.6%，2023年底達到1580萬人。量子之歌執行長李鵬表示，「這是真正的朝陽產業」。

然而，有分析人士表示，在中國還沒擺脫中等收入陷阱前，對銀髮教育產業的大量投資可能有些操之過急。中國平均每月退休金在北京大約是845美元，在經濟較不發達的省份大約只有422美元。野村證券更估計，有1億6千萬中國農民每月退休金大約只有14美元。

夕陽媽媽一堂課收費約7、8美元，一套36堂課收費278美元。量子之歌1到3個月的課程費用在278到520美元之間。在許多老年人依賴子女提供經濟支援、退休收入低、對醫療保健等基本需求缺乏安全感的社會，銀髮教育產業發展潛力可能受限。

退休金 投資 蘇利文

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