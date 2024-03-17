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普亭：台灣是「中華人民共和國」不可分割的一部分

記者賴錦宏／即時報導
普亭在當選後記者會稱，台灣是「中華人民共和國的一部分」。（取材自青蜂俠網）
普亭在當選後記者會稱，台灣是「中華人民共和國的一部分」。（取材自青蜂俠網）

普亭當選俄羅斯新一屆總統後表示，繼續鞏固俄羅斯與中國的關係，是世界舞台的穩定因素。普丁並談及台灣問題，他表示「毫無疑問，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」。

根據央視新聞報導，當地時間17日晚，俄羅斯中央選舉委員會公布的總統選舉初步計票數據顯示，在已統計的80%選票中，現任總統普亭以87.15%的得票率領先。 

根據俄羅斯總統選舉規則，獲得半數以上選票者即可當選總統。 俄中央選舉委員會將不遲於3月28日確認此次總統選舉結果，並於選舉結果確認後3日內公布。

普亭當地時間18日凌晨召開記者會稱，感謝選民信任和支持，他將在新的任期繼續推動國家發展。他說，「特別軍事行動」問題和加強俄羅斯聯邦的國防能力是新任期的主要任務之一。 他表示，將繼續鞏固俄羅斯與中國的關係，是世界舞台的穩定因素。

他還表示，俄羅斯對美國總統候選人沒有偏好，無論誰當選，俄羅斯都將與之合作。在談到烏克蘭問題時，普亭表示不排除俄羅斯因邊境地區遭受攻擊而被迫在烏克蘭建立安全區的可能性。

另據環球網報導，普亭在談到中俄關係時表示，中俄兩國的關係是在過去20年中逐步成型的，兩國關係牢固並且互補，相信這樣的關係將繼續保持下去。最重要的是「，我們的國家利益是一致的，這為解決我們的共同任務以及在國際關係領域創造了有利環境，俄羅斯和中國之間的關係（在國際關係中）是一個穩定因素」。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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