中國學者：第4艘「常規動力」航艦快出來了 解決台灣問題綽綽有餘

圖為今年初曝光的中國第三艘航艦福建艦最新畫面。福建艦採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。（取材自央視軍事微信公眾號）

關於中國第四艘航空母艦是否採核動力近來引發討論，對此，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，中國第四艘航艦應該快造出來了，仍是常規動力，是福建艦的姊妹艦。

金燦榮並說，「目前我們還沒有完成國家統一，航母應該是四艘起步。有兩艘滑躍、兩艘電磁彈射，我覺得解決台灣問題是綽綽有餘了。」

在「觀察者網」的專欄中，金燦榮表示，中國第三艘和第四艘航艦性能非常好，都是電磁彈射，噸位也很大，美國人推算排水量是8.5萬噸左右。美國最後退役的常規動力航艦小鷹號8萬噸。中國第三艘和第四艘航艦比小鷹號大，跟9萬噸級的尼米茲噸差不多。但福建艦的電磁彈射比蒸汽彈射的效率至少高50%。

金燦榮指出，網傳福建艦和第四艘航艦配的是殲-35戰機，綜合網上的信息比較，殲-35的性能比美國的F-35好。因此一旦有了第三艘、第四艘航艦，至少在短期內，中國就有相當的優勢了。

他並預期，中國肯定會繼續建造第五艘、第六艘航艦，而且一定是核動力，對標的肯定是美國福特級航空母艦。金燦榮並說，中國的國家目標是「星辰大海」，要給全人類做貢獻，四艘常規航空母艦肯定不夠。未來應該至少再來四艘核動力航艦，而且是10萬噸。「四常四核」，應該是未來中國海軍的基本配置。