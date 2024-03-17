我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明道、阮經天分不清 網看「九宮格圖」全崩潰

俄大選「午」逆普亭行動開始 英媒：好過什麼都不做

長榮海運「長輝輪」與中國散裝船碰撞 中12船員落海獲救

記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。示意圖，非當事貨輪。(本報系資料照)
長榮海運。示意圖，非當事貨輪。(本報系資料照)

長榮海運公（2603）司所屬長輝輪（Ever Lucid）於3月14日凌晨從青島開往上海途中與一艘中國籍貨輪發生碰撞。長輝輪船長於第一時間發現對方船員有救援需求，立即全力協助，將該船12名船員全數安全救起。

長輝輪隨後依當地海事主管機關指示開往青島港區下錨，該艘中國籍貨輪也已安全移至碼頭靠泊，雙方目前正配合海事調查中。該起事故僅造成船體損傷，無人員受傷，亦未發生燃油外洩。

台運輸安全調查委員會今天對此表示，此事故無人員傷亡，屬輕微案件，不會立案調查。

長輝輪14日清晨在中國山東青島港出海時，和1艘中國籍的散裝船發生碰撞，導致12名船員有救援需求，但均無大礙。

對此，台運安會主委林信得接受媒體訪問表示，這起案件沒有人傷亡，也沒有造成環境的重大影響，因此不會立案調查，對於中國調查就會尊重。

根據台灣運輸事故調查法，調查範圍的運輸工具，包括公務船舶在內，依照國家運輸安全調查委員會訂定的重大運輸事故範圍，水路失事是指民用船舶或公務船舶於運作中發生非故意行為的事故，且有人員死亡或船舶全損，或對環境有重大影響，且經運安會認定有調查的必要。

長榮

上一則

救命錢來了？萬科大股東深鐵擬認購REIT逾1.5億美元

延伸閱讀

馬祖也傳出1名中國漁民失足落海 兩岸同步搜救

馬祖也傳出1名中國漁民失足落海 兩岸同步搜救
又一陸船金門外海翻覆 5人落海 兩岸聯手救起1人

又一陸船金門外海翻覆 5人落海 兩岸聯手救起1人
又一中國漁船在台灣金門外海翻覆 5人落海兩岸聯合搜救

又一中國漁船在台灣金門外海翻覆 5人落海兩岸聯合搜救
中國「離線休息權」入法 立案遏隱形加班 網：希望盡快

中國「離線休息權」入法 立案遏隱形加班 網：希望盡快

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00

超人氣

更多 >
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面
中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？
沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲
川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」

川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」