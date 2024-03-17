長榮海運「長輝輪」與中國散裝船碰撞 中12船員落海獲救

長榮海運。示意圖，非當事貨輪。(本報系資料照)

長榮 海運公（2603）司所屬長輝輪（Ever Lucid）於3月14日凌晨從青島開往上海途中與一艘中國籍貨輪發生碰撞。長輝輪船長於第一時間發現對方船員有救援需求，立即全力協助，將該船12名船員全數安全救起。

長輝輪隨後依當地海事主管機關指示開往青島港區下錨，該艘中國籍貨輪也已安全移至碼頭靠泊，雙方目前正配合海事調查中。該起事故僅造成船體損傷，無人員受傷，亦未發生燃油外洩。

台運輸安全調查委員會今天對此表示，此事故無人員傷亡，屬輕微案件，不會立案調查。

長輝輪14日清晨在中國山東青島港出海時，和1艘中國籍的散裝船發生碰撞，導致12名船員有救援需求，但均無大礙。

對此，台運安會主委林信得接受媒體訪問表示，這起案件沒有人傷亡，也沒有造成環境的重大影響，因此不會立案調查，對於中國調查就會尊重。

根據台灣運輸事故調查法，調查範圍的運輸工具，包括公務船舶在內，依照國家運輸安全調查委員會訂定的重大運輸事故範圍，水路失事是指民用船舶或公務船舶於運作中發生非故意行為的事故，且有人員死亡或船舶全損，或對環境有重大影響，且經運安會認定有調查的必要。