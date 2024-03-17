我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

南海諸島未列入版圖 中海關：扣留4批次問題印刷品

記者謝守真／即時報導
南寧海關近日查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島畫入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整。（截圖自海關發布微信公眾號影片）
南寧海關近日查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島畫入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整。（截圖自海關發布微信公眾號影片）

由於中菲南海爭端不斷，情勢持續升溫。近日，除了有香港跨境生因中國史書未標註「南海十段線」遭撕掉地圖頁面外，中國海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海諸島畫入中國國土版圖的問題。

中國海關總署「海關發布」微信公眾號消息，17日，海關總署最新公告，指近日南寧海關所屬友誼關海關關員在旅檢渠道查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島畫入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整，該關已將「問題地圖」印刷品「依法扣留」。

香港01指出，南海諸島長期以來是中國與菲律賓兩國矛盾的主要源頭。3月5日，菲律賓表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞，事故造成4人受傷。中國海警局新聞發言人甘羽其後則反斥菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。

自由亞洲此前報導，近期有從香港跨境到中國就學的香港學生，在通過深圳海關時，遭發現所攜帶的歷史課本中的中國地圖頁面未明確劃定「南海十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台」等原因，因而其歷史課本被海關人員撕掉。

事件隨後也被香港教育局證實。香港教育局表示，該地圖部分內容與中國國家的自然資源部於2023年最新發布的中國標準地圖顯示的資料「有不一致的地方」，將盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。

據香港商業店台，該教科書特約顧問趙雨樂此前曾稱，南海「十段線」非該單元及相關地圖主體內容，加上書頁為A4大小，難顯示所有細節。他表示，尊重中國官方說法，並呼籲香港當局應與中國要尋求共識，讓出版社跟隨。

中國海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海...
中國海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海諸島劃入中國國土版圖的問題。（截圖自海關發布微信公眾號）

香港 釣魚台 教育局

上一則

張菁埋首「射鵰」10年 學拳術登華山 英譯金庸重鏡頭感

下一則

港反送中衝立會 最高判囚82月 藝人王宗堯不認罪囚74月

延伸閱讀

盛事年表吸客 港府估全年訪客破5000萬人次

盛事年表吸客 港府估全年訪客破5000萬人次
23條立法 香港被困於中國陷阱中

23條立法 香港被困於中國陷阱中
香港網媒創始人「姜牧師」在台遭人捅2刀 送醫喊：我要死掉了

香港網媒創始人「姜牧師」在台遭人捅2刀 送醫喊：我要死掉了
美港合作粵劇 市府頒榮譽獎項

美港合作粵劇 市府頒榮譽獎項

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面