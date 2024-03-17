王毅出訪紐澳 中澳關係仍存在若干跨不過去的障礙

圖為中國外長王毅（右）去年11月在北京會見澳洲外長黃英賢。（新華社）

中國外長王毅 17日啟程出訪紐西蘭、澳洲 ，這也是近七年來訪澳層級最高的中國官員，被視為中澳關係回暖的又一具體表現。但中澳仍在區域安全等部分議題存在分歧，並被認為是雙邊關係跨不過去的障礙。

3月17日至21日，王毅應邀將對紐西蘭、澳洲進行正式訪問，出訪期間王毅將與澳外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。澎湃新聞指出，中國與紐西蘭、澳洲是全面戰略夥伴。王毅上次訪問紐西蘭、澳洲兩國已是2017年2月。

報導稱，「對於紐、澳兩國而言，與第一大貿易夥伴中國進行務實合作的重要性不言而喻。尤其在中澳關係歷經多年曲折發展，逐漸解凍改善之際，澳洲更為迫切期盼與中國修復經貿關係」。

針對王毅本次出訪，環球時報近日刊出社評稱，對中澳關係來說，這是個具標誌性意義的重要訪問。尤其在中國全國「兩會」剛結束之際，王毅前往澳洲訪問，展現出中方願意繼續推進兩國關係邁向新高度的正面態度，是今後中澳關係的重要開篇。

社評認為，澳洲總理艾班尼斯2022年上任以來，調整前兩任政府的「非理性對華政策」，讓中澳關係得以逐步觸底反彈、企穩回暖，王毅此訪可被視為「階段性高點」。

但這篇社評也指出，「在對華政策上，澳洲還有不少『糾偏工作』需要做，例如停止以『國家安全』為由阻撓甚至破壞中國企業在當地進行併購、投資等一些合理合法的經貿活動等。」

對於王毅此訪，澳洲各界關注中國對澳洲葡萄酒課徵關稅 的問題。路透報導，在中澳關係陷於低谷時，中方曾對澳洲多項商品實施進口限制，但在艾班尼斯上台後，北京已解除對澳洲多數商品的貿易限制，目前僅剩葡萄酒、龍蝦和部分屠宰場的肉類仍有進口限制。

在王毅出訪前，澳洲最大的葡萄酒生產商富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）於12日透露，中國發布一份取消對澳葡萄酒關稅的臨時提案，顯示近三年來的高關稅有望取消。

然而，有分析認為，在推動雙邊關係回穩發展的過程中，不容忽視的是，隨著南太平洋地區安全形勢複雜化、「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）影響擴大化，如何平衡好「務實合作」與「安全議程」的比重，將是紐西蘭與澳洲的考驗。