我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

FTX創辦人竊客戶80億 檢求刑40-50年沒收110億

華為：智慧車今年將轉虧為盈 目前只打造４品牌

記者葉文義／即時報導
華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東上表示，由於與合作夥伴打造的中高端車型的大賣，今年能實現車BU（華為智慧汽車部門）業務轉虧為盈的目標。（取材自紅星新聞）
華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東上表示，由於與合作夥伴打造的中高端車型的大賣，今年能實現車BU（華為智慧汽車部門）業務轉虧為盈的目標。（取材自紅星新聞）

華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東16日在中國電動汽車百人會論壇上表示，由於與合作夥伴打造的中高端車型的大賣，今年能實現車BU（華為智慧汽車部門）業務扭虧為盈的目標。

余承東並指，華為智選車業務過去一年虧損人民幣100億元，後來80億，去年虧損60億元。今年前三月已經完成轉虧為盈，車BU接近盈虧平衡的邊緣，預計從4月開始應該能實現轉虧為盈。

樂居財經報導，今年以來，華為與賽力斯合作的智選車品牌--問界銷量持續攀升，截至 3 月 10 日，以 6.53 萬輛的累計銷量穩居大陸市場豪華品牌榜單前五，與傳統豪車 BBA（賓士、BMW、Audi）及特斯拉坐穩一線陣營。

實際上，賽力斯問界兩大爆款產品深受市場及使用者認可。問界 M9 自去年 12 月底上市以來累計大定（不退訂金）超過 5 萬輛；問界新 M7 上市 170 天累計交付超 10 萬輛，刷新大陸豪華 SUV 市場的交付速度新紀錄。

對於華為與奇瑞汽車合作品牌智界的首款中大型智慧轎跑智界 S7上市延期的問題，他表示，智界 S7 主因晶片缺貨和工廠搬遷耽誤了上市和量產，預計從 4 月開始可以恢復到正常狀態。此外，他並透露，與江淮汽車合作的車型售價將達到人民幣百萬級別。

余承東還指出，華為在汽車領域的最新合作模式，目前 HI （HUAWEI INSIDE）模式只有長安一家合作夥伴，而智選車模式已經有賽力斯、奇瑞、北汽、江淮等車企。

第一財經報導，智界S7是華為智選車模式下與奇瑞合作打造的產品，該車定位為中大型純電動轎車，指導價為人民幣24.98萬至34.98萬元。

除了奇瑞外，華為智選車模式下的合作夥伴還包括賽力斯、北汽和江淮汽車。其中 ，華為與賽力斯的合作的問界系列產品已經推向了市場，與北汽合作的首款智選車享界S9近日通過大陸工信部申報。目前，AITO（問界）汽車、智界汽車已經成為華為鴻蒙智行的成員。

「和賽力斯合作取得了一定成績，定價在（人民幣）30萬元以上的問界M7上市後第一個月就獲得了6萬個訂單，定價（人民幣）50萬元左右的問界M9，上市到現在的累計訂單接近6萬個。」余承東表示，明年將推出與江淮合作的產品，最高將賣到人民幣100萬元，「華為的資源有限，目前只打造這四個品牌的產品。」

華為 特斯拉 晶片

上一則

虐殺同學「鐵鍬打爛臉」再棄屍 河北3初中生遭刑拘

延伸閱讀

內卷嚴重 華為前員工：中產孩子沒有未來 寧送外賣

內卷嚴重 華為前員工：中產孩子沒有未來 寧送外賣
新手機、汽車業績火熱效應 華為全球營收 衝破7000億人民幣

新手機、汽車業績火熱效應 華為全球營收 衝破7000億人民幣
超車三星 華為躍全球折疊機霸主

超車三星 華為躍全球折疊機霸主
華為折疊機全球市占衝刺40% 將首次超越三星

華為折疊機全球市占衝刺40% 將首次超越三星

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女
求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她
取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業

取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪