華為：智慧車今年將轉虧為盈 目前只打造４品牌

華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東上表示，由於與合作夥伴打造的中高端車型的大賣，今年能實現車BU（華為智慧汽車部門）業務轉虧為盈的目標。（取材自紅星新聞）

華為 常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東16日在中國電動汽車百人會論壇上表示，由於與合作夥伴打造的中高端車型的大賣，今年能實現車BU（華為智慧汽車部門）業務扭虧為盈的目標。

余承東並指，華為智選車業務過去一年虧損人民幣100億元，後來80億，去年虧損60億元。今年前三月已經完成轉虧為盈，車BU接近盈虧平衡的邊緣，預計從4月開始應該能實現轉虧為盈。

樂居財經報導，今年以來，華為與賽力斯合作的智選車品牌--問界銷量持續攀升，截至 3 月 10 日，以 6.53 萬輛的累計銷量穩居大陸市場豪華品牌榜單前五，與傳統豪車 BBA（賓士、BMW、Audi）及特斯拉 坐穩一線陣營。

實際上，賽力斯問界兩大爆款產品深受市場及使用者認可。問界 M9 自去年 12 月底上市以來累計大定（不退訂金）超過 5 萬輛；問界新 M7 上市 170 天累計交付超 10 萬輛，刷新大陸豪華 SUV 市場的交付速度新紀錄。

對於華為與奇瑞汽車合作品牌智界的首款中大型智慧轎跑智界 S7上市延期的問題，他表示，智界 S7 主因晶片 缺貨和工廠搬遷耽誤了上市和量產，預計從 4 月開始可以恢復到正常狀態。此外，他並透露，與江淮汽車合作的車型售價將達到人民幣百萬級別。

余承東還指出，華為在汽車領域的最新合作模式，目前 HI （HUAWEI INSIDE）模式只有長安一家合作夥伴，而智選車模式已經有賽力斯、奇瑞、北汽、江淮等車企。

第一財經報導，智界S7是華為智選車模式下與奇瑞合作打造的產品，該車定位為中大型純電動轎車，指導價為人民幣24.98萬至34.98萬元。

除了奇瑞外，華為智選車模式下的合作夥伴還包括賽力斯、北汽和江淮汽車。其中 ，華為與賽力斯的合作的問界系列產品已經推向了市場，與北汽合作的首款智選車享界S9近日通過大陸工信部申報。目前，AITO（問界）汽車、智界汽車已經成為華為鴻蒙智行的成員。

「和賽力斯合作取得了一定成績，定價在（人民幣）30萬元以上的問界M7上市後第一個月就獲得了6萬個訂單，定價（人民幣）50萬元左右的問界M9，上市到現在的累計訂單接近6萬個。」余承東表示，明年將推出與江淮合作的產品，最高將賣到人民幣100萬元，「華為的資源有限，目前只打造這四個品牌的產品。」