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虐殺同學「鐵鍬打爛臉」再棄屍 河北3初中生遭刑拘

記者陳宥菘／即時報導
一名河北邯鄲市男國中生小光（化名）10日下午遭3名同學殺害，並棄屍於廢棄菜園棚架內，目前涉案同學已被刑拘。圖為小光10日下午赴約途中在監視器裡的最後身影。（取自微博）
一名河北邯鄲市男國中生小光（化名）10日下午遭3名同學殺害，並棄屍於廢棄菜園棚架內，目前涉案同學已被刑拘。圖為小光10日下午赴約途中在監視器裡的最後身影。（取自微博）

中國網上近日流傳一段駭人聽聞的校園霸凌事件！一名河北邯鄲市肥鄉區男國中生長期遭受3名同班同學霸凌，10日下午出門後卻遭同學殺害，並棄屍於廢棄菜園棚架內，死者家屬控訴「孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非」。最新消息指出，3名涉案同學已被拘捕，目前因涉嫌故意殺人，已被刑事拘留，行凶原因仍在調查。

綜合新黃河、新京報報導，網上近日流傳消息，死者小光（化名）今年13歲，就讀邯鄲市肥鄉區一所中學，他長期遭到班上3名同學霸凌。該3名同學在3月10日下午5時許將其殺害，將屍體掩埋在北營村南側的廢棄蔬菜大棚內。

死者父親王先生表示，3月10日下午1時許，小光告知祖母有同學約他出去玩，家人當時沒有多想，就讓小光外出。直到下午5時致電小光時，手機處於關機狀態，家人見狀便立即尋人，一直至晚上10時許未果，於是報警。

警方翻查監視器畫面後發現，與小光同行的還有另外3名男同學。3月11日凌晨2時，警方與村書記上門詢問該3名學生，但3人均宣稱，沒有見過小光。

王先生表示，經翻查微信記錄，發現小光的微信曾向涉事的其中一名學生轉帳幾百元，他立即通知警方。在監視器畫面和轉帳紀錄等證據之下，3名學生才坦白小光被埋在北營村南的廢棄蔬菜大棚內。

王先生控訴，3名13、14歲的學生竟能如此心狠手辣，不僅涉嫌殺害自己的兒子，還將遺體掩埋，毀屍滅跡，「他舅舅在現場看孩子遺體時發現，孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非」。

據報導，肥鄉區張莊村委會書記13日證實了這起凶殺案，3名涉案學生已被拘捕。而根據新京報16日報導，邯鄲警方消息指出，張某等三人因涉嫌故意殺人，已被刑事拘留。目前該案由邯鄲市公安局刑偵支隊、肥鄉區公安局聯合偵辦，三人的行兇原因仍在調查中。

公安部門透露，3名涉案男學生均已滿12歲、未滿14歲。而依照中國「刑法」，已滿12歲、不滿14歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，「經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任」。

北京師範大學法學院副教授蘇明月指出，這意味著只有經過最高檢核准追訴，案件才能進入刑事司法程序，由法院經過審判定罪量刑。由於未成年人不適用死刑，最高可被判處無期徒刑。而若最高檢沒有核准追訴，案件就要退回到行政系統，涉案少年將被送到專門學校進行專門矯正教育，進行閉環管理。

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