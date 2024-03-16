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央視再釋動畫秀陸海警軌跡 稱「位中國金門附近海域」

記者陳宥菘／即時報導
大陸海警15日在金門海域執法巡查，央視新聞客戶端16日下午再釋出動畫，展示陸方海警船當天移動軌跡，標題還題作「位我國（中國）金門附近海域」。（截取自央視新聞客戶端）
大陸海警15日在金門海域執法巡查，央視新聞客戶端16日下午再釋出動畫，展示陸方海警船當天移動軌跡，標題還題作「位我國（中國）金門附近海域」。（截取自央視新聞客戶端）

大陸海警15日在金門海域執法巡查，除了當晚透過央視旗下「玉淵譚天」釋出向我方海巡艦艇廣播要求通報的影片，央視新聞客戶端16日下午再度釋出動畫，展示陸方海警船當天移動軌跡，標題還題作「位我國（中國）金門附近海域」，持續強調執法的正當性。

央視新聞客戶端16日下午再度釋出一部動畫短片，片長32秒，展示大陸海警艦艇編隊15日在金門海域執法巡查移動軌跡，畫面顯示，大陸海警從金門西南方海域，航向東南方海域，期間距離金門島西南方僅3.2海里，距離金門島東南方僅3海里，明顯進入我禁限制水域。

此段影片後方則搭配昨日已於「玉淵譚天」曝光的畫面，內容包含大陸海警人員用望遠鏡監控我方海巡艦艇，並秀出大陸海警艦艇的特寫畫面等。

昨天曝光的畫面中，大陸海警人員用廣播喊話「我是中國海警，請通報你船出發港、目的港，和來此海域目的」，要求我方海巡進行通報。

根據大陸海警通報，福建海警15日於金門附近海域「依法進行執法巡查」。「為維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，中國海警將持續加強執法巡查。」

大陸國台辦15日晚間強調，「堅決支持大陸海警部門在金門附近海域開展執法巡查」，並稱此是維護相關海域作業秩序的「正當之舉」。

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