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連降9年終於反轉 中國去年結婚增加84.5萬對

記者黃國樑／即時報導
大陸去2023年結婚對數出現止跌回升，一舉增加了84.5萬對。圖為貴州省貴陽市去年七夕舉行的集體婚禮。（新華社）
大陸去2023年結婚對數出現止跌回升，一舉增加了84.5萬對。圖為貴州省貴陽市去年七夕舉行的集體婚禮。（新華社）

據《澎湃新聞》，中國民政部網站昨公佈了《2023年4季民政統計》。根據官方統計，2023年全國結婚登記數為768.0萬對，離婚登記數為259.3萬對。中國去年結婚對數出現止跌回升，一舉增加了84.5萬對。讓連續9年的下降趨勢，首度出現反轉。

此前，中國全國結婚登記數已持續下跌多年。根據中國民政部統計數據，2013年全國結婚登記數據為1,346.9萬對，在2014年開始逐年下降，後於2019年跌破1000萬對大關，2021年為763.6萬對，跌破800萬對大關。

2022年，中國全國辦理結婚登記進一步降到683.5萬對，更跌至不到700萬對，辦理離婚登記則為287.9萬對。報導說，相較之下，去年2023年中國全國結婚登記數止跌回升，增加了84.5萬對，上漲了約12.4%；離婚登記數則減少了28.6萬對，下降了約9.9%。而此項數字也讓中國結婚對數重新站上700萬對以上的門檻。

報導說，值得一提的是，2023年前三季全國結婚登記數較2022年同期只增加了24.5萬對，離婚登記數年增33萬對。這也意味著，結婚對數增加集中在2023年第四季度，第四季結婚登記數較去年同期增加60萬對，離婚登記數則較去年同期減少61.6萬對。

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