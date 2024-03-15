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豬肝移植中國腦死患者體內求續命 創全球首例

中央社

中國空軍軍醫大學西京醫院14日宣布，由中國科學院院士竇科峰和肝膽外科主任陶開山領銜，西京醫院成功把多基因編輯豬的全肝，以輔助方式移植至腦死患者體內。

綜合中國媒體極目新聞等15日與香港明報今天報導，西京醫院是在10日完成這項移植手術，堪稱在異種肝移植臨床研究中取得重大突破，經查中國內外未見同類報導，屬世界首例。

竇科峰說，這是醫學界首次把基因編輯豬肝植入人體，也是人類異種肝移植向臨床邁進的關鍵一步，為日後臨床應用提供理論依據和數據支持。

他表示，異種肝移植不受供肝數量限制，可使更多末期肝病患者獲益，未來可能完全取代同種肝移植。

竇科峰說，相對於腎臟和心臟，肝臟涉及合成、分解、凝血、解毒和免疫等，解剖結構和生理功能更為複雜，因此，基因編輯豬的肝臟還不能完全取代人類肝臟，不過異種肝臟移植技術難度和科學意義更大。

陶開山表示，以移植的基因編輯豬肝臟從膽汁、血液供應和病理結果而論，情況良好，手術效果超乎團隊預期。

報導指出，手術歷經約9小時，因肝臟移植是根治肝衰竭的唯一有效方式，據醫療團隊術後96小時的觀察，移植的基因編輯豬肝臟在人體內能夠發揮生理功能，顯示未來有可能取代人類肝臟。

報導說，中國醫療團隊完成全球首例異種器官移植前，臨床多採用生理結構和人類相近的狒狒、獼猴等動物作為移植受體。

報導指出，而採用腦死患者作臨床試驗，更能反映移植器官的功能，檢測豬的基因編輯策略是否合適，改善器官移植免疫抑制方案。

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