讓台生畢業直接在陸就業 北京清華招聘會首設「港澳台生」專區

北京清華大學今年校園招聘會，首次設立了「港澳台生」和「國際學生」招聘專區。 澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，3月15日，北京清華大學年度規模最大校園招聘會「2024屆畢業生大型就業 洽談會」正式開啟。其中，引人注目的是，此次就業洽談會，北京清華大學首次設立了「港澳台生」和「國際學生」招聘專區，有近180家用人單位為港澳台學生提供就業崗位

報導稱，清華大學學生職業發展指導中心副主任潘瑞浩表示，2024年，清華預計全職內地學生畢業約9,300人，擬參加就業約5,500人。目前，已獲得至少一個錄用通知或是已簽約的人數，已達到擬就業畢業生的近八成。此次清華2024年畢業生大型就業洽談會共有全國29個省市自治區、430餘家的雇主，帶來了上萬個招聘職位，行業涵蓋國防科工、製造業、能源業等重點領域。

報導指出，在招聘會現場，不少雇主攤位前特意標示了「港澳台學生」「歡迎國際學生」等字樣。對此，潘瑞浩介紹，隨著清華國際化辦學的發展，清華國際學生的體量也越來越大。而伴隨著國家的發展，越來越多的國際學生有意向在內地就業，因此清華也一直在加強港澳台和國際學生的就業支持力度，且已連續第7年向雇主大力推介港澳台學生和國際學生。

「此次就業洽談會，我們首次設立了港澳台生和國際學生招聘專區，有近180家用人單位為港澳台學生提供就業崗位，近140家用人單位為國際學生提供就業崗位。」潘瑞浩說，清華近期也推出了多語言一對一職業諮詢服務，70餘位個別諮詢師為國際學生提供中、英、日等多語種職業諮詢。學校希望國際學生能找到合適的職位，協助我國雇主的國際化發展。

潘瑞浩表示，為努力實現畢業生更充分、更高品質就業，清華採取了多項改革創新措施。他說，清華本次洽談會也首次設立了西部、東北招聘專場，邀請西部東北地區170餘家單位來清華招聘，其中青海、甘肅 、雲南、遼寧、黑龍江、內蒙古等11個省份的地方組織者社部門也專程帶隊組團式入校招募。