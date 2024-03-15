河南開封包公祠出現申冤潮 網憂被關閉

中國河南 省開封包公祠近日因為一名女子跪在包公像前嚎啕大哭的影片走紅，引發越來越多民眾前往跪地申冤。對此，中國網友感嘆當今社會老百姓太難之餘，也擔憂再這樣下去，包公祠恐遭當局關閉。

據陸媒今日頭條，3月10日，有網友發布短影音稱，一名女子在河南開封包公祠景區，跪在大堂內的包公像前痛哭不止。景區回應稱，是香客看見包公比較感動，可能心裡有委屈讓她崩潰。

微博 帳號「司法腐敗鬥士abc」昨天發文表示，她就是影片中的女子，之所以跪在包公像前痛哭，起因是她在遼寧省昌圖縣法院打贏了官司，可是在執行環節被法院執行局弄虛作假，放跑已經查封的財產，並且讓被執行人把凍結的財產私自處理，王姓執行局長也以調察處理為名故意拖延。

「司法腐敗鬥士abc」說，因為被昌圖法院坑害得家庭支離破碎，前幾天去開封表姐家，表姐帶她散心，遊玩中觸景生情，想到了包公的公平公正，讓她無法控制自己，禁不住大哭了一場。

社群訊息顯示，這則短影音爆紅後，出現模仿效應，13日又有母女三人手拿牌子跪地痛哭喊冤。民眾相繼前往包公祠申冤，引發中國網友熱議。

在今日頭條相關討論區，有網友嘆這是因為「底層民眾壓抑的怨氣太大」、「當今社會，普通老百姓太難了」，獲得數以千計按讚認同。

還有網友反問：「人間若有公理在，何須跪地哭青天？」、「在上訪和上訴之間，為何選擇了上香？」

有網友形容，「包公祠成了中國的哭牆」。許多人表達憂慮，認為再這麼下去，包公祠可能要被關閉；「包公快被封了」。