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河南開封包公祠出現申冤潮 網憂被關閉

中央社台北15日電

中國河南省開封包公祠近日因為一名女子跪在包公像前嚎啕大哭的影片走紅，引發越來越多民眾前往跪地申冤。對此，中國網友感嘆當今社會老百姓太難之餘，也擔憂再這樣下去，包公祠恐遭當局關閉。

據陸媒今日頭條，3月10日，有網友發布短影音稱，一名女子在河南開封包公祠景區，跪在大堂內的包公像前痛哭不止。景區回應稱，是香客看見包公比較感動，可能心裡有委屈讓她崩潰。

微博帳號「司法腐敗鬥士abc」昨天發文表示，她就是影片中的女子，之所以跪在包公像前痛哭，起因是她在遼寧省昌圖縣法院打贏了官司，可是在執行環節被法院執行局弄虛作假，放跑已經查封的財產，並且讓被執行人把凍結的財產私自處理，王姓執行局長也以調察處理為名故意拖延。

「司法腐敗鬥士abc」說，因為被昌圖法院坑害得家庭支離破碎，前幾天去開封表姐家，表姐帶她散心，遊玩中觸景生情，想到了包公的公平公正，讓她無法控制自己，禁不住大哭了一場。

社群訊息顯示，這則短影音爆紅後，出現模仿效應，13日又有母女三人手拿牌子跪地痛哭喊冤。民眾相繼前往包公祠申冤，引發中國網友熱議。

在今日頭條相關討論區，有網友嘆這是因為「底層民眾壓抑的怨氣太大」、「當今社會，普通老百姓太難了」，獲得數以千計按讚認同。

還有網友反問：「人間若有公理在，何須跪地哭青天？」、「在上訪和上訴之間，為何選擇了上香？」

有網友形容，「包公祠成了中國的哭牆」。許多人表達憂慮，認為再這麼下去，包公祠可能要被關閉；「包公快被封了」。

河南 微博

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