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美國會通過TikTok禁令 中外交部批強盜邏輯

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人汪文斌認為，美國國會通過針對TikTok的法案，是強盜邏輯。中新社
中國外交部發言人汪文斌認為，美國國會通過針對TikTok的法案，是強盜邏輯。中新社

美國國會眾議院當地時間13日，通過針對TikTok（抖音海外版）的法案，限期母公司字節跳動剝離控制權，否則將封禁TikTok。中國外交部發言人汪文斌14日下午回應說，如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。

汪文斌說，美國眾議院通過的相關法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。 如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。

汪文斌指出，美方對TikTok事件的處理，將讓世界更清楚地看到，美國所謂的規則、秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。

中國商務部發言人何亞東也在同一天的記者會上做出回應，他說，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和 非歧視的環境。相關方應嚴格遵守中國法律法規，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

在此之前，對於針對TikTok的法案，美國總統拜登曾表明，只要國會院會通過該法案，他將簽署生效。不過，美國前總統川普也說，若你幹掉了TikTok，那臉書（ＦＢ）生意將加倍，並指自己不想讓ＦＢ更好。

TikTok 眾議院 拜登

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