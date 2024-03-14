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取消對澳洲葡萄酒關稅？ 中商務部未鬆口

記者陳政錄／即時報導
對於中國商務部是否取消對澳洲葡萄酒的高關稅，在稍早舉行的記者會上，中國商務部發言人何亞東並未鬆口。取自中國網直播
對於中國商務部是否取消對澳洲葡萄酒的高關稅，在稍早舉行的記者會上，中國商務部發言人何亞東並未鬆口。取自中國網直播

中國外交部14日宣布，外長王毅將對澳洲進行正式訪問，隨著近期中澳關係出現緩和訊號，在同日舉行的中國商務部例行記者會上，外媒關切中國是否取消對澳洲葡萄酒徵收的關稅。對此，中國商務部新聞發言人何亞東回應稱，去年11月30日，中國依法啟動對澳葡萄酒雙反措施的複審調查，將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法依調查程序作出最終的複審裁決。

何亞東說，2023年11月30日，商務部應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，依法啟動對澳葡萄酒雙反措施的複審調查。隨後，依法推進調查程序，對各利害關係人的主張及其證據進行了全面審查。

何亞東表示，今年3月12日，商務部根據調查程序向相關利害關係人揭露了裁決所依據的基本事實，給予各方發表評論意見的機會。 接下來，商務部將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法依調查程序作出最終的複審裁決。

值得注意的是，何亞東還補充，同時，中方就澳對中國風塔產品等貿易救濟措施有嚴正關切。 希望澳方尊重世貿規則，並妥善解決中方關注。

中國外交部發言人汪文斌14日宣布，王毅將於3月17日至21日對紐西蘭、澳洲進行正式訪問，訪澳期間將和澳大利亞外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。

汪文斌還說，中國和紐西蘭、澳洲是全面戰略夥伴。 王毅此訪是中國外長時隔7年再次訪問紐西蘭、澳大利亞。訪問期間，王毅將和兩國外長和領導人就雙邊關係及共同關心的國際和區域問題廣泛深入交換意見。

汪文斌說，中方期待和兩國一道，落實兩國領導人共識，加強戰略溝通，增進彼此信任，深化交流合作，共同推動中新、中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠，為世界和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。

澳洲 商務部 王毅

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