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河北燕郊爆炸案增至7死27傷 初判「燃氣管道洩漏」釀災

記者陳宥菘／即時報導
河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃事故，造成7人死亡、27人受傷，事故原因初判為「燃氣管道洩漏」釀災。（路透）
河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃事故，造成7人死亡、27人受傷，事故原因初判為「燃氣管道洩漏」釀災。（路透）

鄰近北京的河北燕郊鎮一棟建築物13日上午近8時交通尖峰時刻發生爆炸，造成7人死亡、27人受傷。央視報導，事故調查專家組14日下午到場初步研判，應是燃氣管道洩漏釀災。至於氣體具體外洩發生在哪家店鋪，還需進一步調查。上述說明意味著意外與早前外界猜測炸雞店操作不當無關。

央視報導，河北省三河市燕郊鎮爆燃事故調查專家組長劉福來指出，爆燃事故原因初步判斷為燃氣管道洩漏。爆燃事故引爆點的位置位於炸雞店所在的整體建築結構，但具體是哪一家店還需後續調查。他表示，瓦斯管道洩漏點距離地表有一定深度，正在精確偵測洩漏點。

三河市應急管理局局長紀宏圖指出，燕郊鎮較早地開通了管道燃氣，地下管網比較複雜，老的管網已經使用20多年，埋藏最深的位於地下12公尺，事故調查難度較大，難以確定單點洩漏還是多點洩漏。

紀宏圖強調，爆燃事故與部分經營業主操作不當「沒有直接關係」。

儘管初步研判是燃氣管道洩漏釀禍，但根據報導，燕郊共有百川、泰達兩家燃氣公司，對於此次爆炸案，百川13日表示，還未接獲政府相關部門的通知，也不清楚爆燃店舖是否為客戶；泰達則稱涉事商家非客戶，燃氣管道沒問題。責任歸屬有待進一步釐清。

燕郊鎮13日7時54分發生因疑似瓦斯外洩引發的爆燃事故，造成7人死亡、27人受傷。紀宏圖表示，14日已全面進入事故調查及善後處理工作階段。

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