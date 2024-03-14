王毅將訪問紐澳 舉行第7輪中澳外交與戰略對話

中國外交部宣布，王毅將訪問紐西蘭、澳洲。（香港中通社）

中國外交部發言人汪文斌14日宣布，中國外交部長共中央政治局委員、外交部長王毅 將於3月17日至21日對紐西蘭、澳洲 進行正式訪問，訪問期間將和澳洲外交部長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。

汪文斌宣布，應紐西蘭副總理兼外長、澳洲外交部長邀請，王毅將於3月17日至21日對紐西蘭、澳洲進行正式訪問，訪問期間將和澳洲外交部長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。

在此之前，澳洲廣播公司上月底就曾報導，王毅預計3月訪澳，為中國國務院總理李強可能在今年中的國事訪問鋪路，同時，澳方也規畫主辦第7次「澳中外交及戰略對話」。

近期中澳關係出現緩和訊號，例如被視為影響中澳關係修復進程的澳籍作家楊軍（筆名：楊恆均）死緩案，中國駐澳洲大使肖千11日說，死緩不意味著他將立即被處決，若按規服刑不再犯罪，「理論上來說，他（楊軍）將有機會不被處決」。

肖千當時還說，中國對澳洲葡萄酒徵收關稅的審查進展順利，正朝正確方向前進，但他未確認是否在月底取消懲罰性關稅；先前，澳洲貿易部長法瑞爾曾說，希望中方在審查結束後，取消對澳洲葡萄酒高達218％的關稅，並在對龍蝦進口的非官方限制上，也能取得好的進展。

另，中媒財聯社14日報導引述中國商務部 公布，上月26日中國商務部部長王文濤在阿布達比會見澳洲貿易部長法瑞爾的談話。王文濤說， 希望澳方關注並積極推動解決中國企業在澳遇到的具體問題，積極支持中國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

據中國商務部，2月26日，王文濤在阿布達比會見法瑞爾，雙方就中澳經貿關係及各自關心的多雙邊經貿議題交換意見。王文濤還說，在兩國領導人戰略引領下，中澳關係持續改善， 雙方應繼續落實兩國領導人共識，為兩國企業合作營造良好環境。