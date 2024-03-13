河北燕郊爆炸案擴至7死 當地政府對粗暴攔阻媒體致歉

中國河北廊坊三河市人民政府就燕郊鎮爆炸案，今天作出具體通報。（取自觀察者網）

中國河北省河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路一棟建築昨突發爆炸，爆炸發生後震驚中國媒體，許多中國記者趕赴現場報導，但傳出遭到當地人員粗暴對待，連官方的央視記者也被阻攔推擠，廊坊三河市人民政府網站今天就「央視記者燕郊採訪遇阻」一事發布狀況通報，除了對央視等媒體被「強行勸離」表示「深感自責」，並表示歉意外，通報也顯爆 炸案已致7人死亡27 人受傷。

不過，通報全文中隻字未提發生爆炸的原因，只就救援現場的處理進行說明。

《觀察者網》報導，根據網傳視頻，昨13日事發後，央視總台記者楊海靈在爆燃事故的核心現場開展直播報道。她介紹了當地的交通情況，表示當地「在五百米之外架起安全的警戒線。」她繼續說，「在現場我們能夠看到…」此時，有兩名黑衣男子上前，擋住鏡頭，中斷了記者的直播連線訪談。而另一段網傳影片則顯示，一名穿著帶有「CMG 中央廣播電視總台」標誌的女士說，「我們三個央視記者被十幾個人推搡啊……」

對此中國中國記協罕見發聲批評，強調「正當採訪是記者的權利」，要求地方政府「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。

而連中國記協都發聲後，廊坊三河市政府今天發出通報。報報說，3月13日7時54分，廊坊三河市燕郊鎮發生一起爆燃事故。截至13日23時，現場救援工作已基本結束。事故共造成7人死亡，27人受傷。受傷人員14人已出院，其餘人員均無生命危險。

通報稱，事故發生後，社會各界高度重視。多家媒體記者迅速趕赴現場採訪報道，第一時間發佈現場救援資訊。特別是中央廣播電視總台等新聞媒體記者不顧個人安危，用鏡頭記錄現場實況和救援進展，有效回應了公眾關切。我們對記者朋友們的辛勤付出和對救援工作的關心支持表示衷心感謝！

通報中說，在救援初期，現場工作人員與媒體記者保持良好互動。隨著救援工作深入開展，指揮部專家小組經專業檢測 發現，事故現場仍存天然氣 洩漏風險，建議所有非救援人員全部撤離到警戒線以外。指揮部本著生命至上原則，要求所有非專業救援人員及附近居民迅速撤離，堅決防止次生災害。現場維護秩序工作人員依照指揮部指令，對包括媒體記者在內的非專業救援人員進行了勸離。

通報稱，期間，對仍堅持在現場採訪的記者朋友進行了強行勸離。由於第一線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，引發了記者朋友的誤解和輿論的質疑，產生了不良社會影響。指揮部發現這一情況後，立即對相關人員進行了嚴厲批評，隨後派員向相關記者朋友多次表達歉意。

三河市人民政府並在通報中表示，我們深刻體認到，保障記者正當採訪是滿足公眾知情權的工作需要，記者一線採訪報道有助於讓大眾及時了解事實真相。在這次事故救援處置工作中，指揮部未能統籌好保障現場安全與保障記者採訪需要的關係，致使一些記者在採訪中被強行勸離，暴露出我們工作中的短板和不足，我們對此深感自責，對央視等媒體記者表示歉意。

通報最後稱，在今後工作中，我們將深刻吸取教訓，進一步完善相關工作機制，積極主動搭建與媒體的溝通平台，切實保障記者採訪權利並提供更多便利，及時回應社會關切，歡迎媒體朋友對我們的工作給予監督。