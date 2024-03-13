中國男誤信偏方吞蛇膽 15年後寄生蟲爬滿脊髓險癱

廣州一名55歲的郭先生，15年前聽信偏方「吞蛇膽、喝蛇藥酒」，導致脊髓被6公分「曼氏裂頭絛蟲」爬滿，甚至差點癱瘓。（取自羊城晚報）

廣州一名55歲的郭先生今年2月開始需仰賴輪椅行動，小便需導尿，在此之前已有頭暈嘔吐的症狀。經醫師診斷，因郭先生15年前聽信偏方「吞蛇膽、喝蛇藥酒」，導致脊髓被6公分「曼氏裂頭絛蟲」爬滿，甚至差點癱瘓。

中國羊城晚報報導，廣州一名55歲的郭先生，被診斷為「脊髓內寄生蟲感染」。醫生指出，感染原因與郭先生15年前聽信偏方多次生吞蛇膽、飲蛇膽酒有關。

醫生在追問郭先生生活史中得知，郭先生年輕時因為體質易上火，動不動就有一些潰瘍的症狀，於是聽信老人家的話，嘗試一些民間偏方，曾有多次『生吞蛇膽、飲蛇膽酒』經歷，沒想到今年2月症狀變的更嚴重。」

醫生推斷郭先生的怪病，很可能是罕見的「脊髓內寄生蟲感染」，透過手術切下的標本經過全基因組定序結果證實為「曼氏裂頭絛蟲」感染。

醫生指出，「切下的標本全是寄生蟲，患者的脊髓全都被寄生蟲的排泄物感染，寄生蟲不斷繁殖擴大，有的長度甚至達6公分左右，相當驚人。」

但進一步病理切片提醒，病症可能還殘留未被完全殺死的蟲體，為了防止寄生蟲「捲土重來」，郭先生還需要再次接受驅蟲治療。他表示，「現在躺在病床上都害怕，以後真的不敢吃那些東西了。」

醫生解釋，曼氏裂頭絛蟲的的幼蟲，對人體危害卻非常大，一旦侵入人體，可以在各個器官組織中寄生，存活時間甚至可能長達數十年。

這種寄生蟲感染人體的途徑多種多樣，例如飲用被污染的水、食用未煮熟的蛇肉或蛙肉等。感染後的症狀可能包括頭痛、昏迷、抽搐、癱瘓，甚至可能導致死亡。

因此醫生呼籲，盡量避免食用青蛙肉、蛇膽、蛇血、蛇肉等較容易有寄生蟲的生物。