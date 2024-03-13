救經濟 中國促消費「以舊換新」方案正式發布

中國推動以舊換新促消費，其中在稅收支持方面，提出鼓勵適當降低乘用車貸款頭期款比例，被認為是在新能源車購置稅優惠措施逐漸退出下，欲持續刺激汽車消費的做法。（中新社）

為促進經濟發展，刺激消費，中國國務院 13日正式公開發布《推動大規模設備更新及消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱行動方案），提出5方面20項重點任務，包括實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，例如汽車、家電產品、家裝消費品的以舊換新，鼓勵對綠色智慧家電消費給予補貼、 因地制宜優化汽車限購措施。

行動方案提出，到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年成長45%，廢舊家電回收量較2023年成長30%，再生材料在資源供應中的佔比進一步提升等。

就5方面20項重點任務： 一是實施設備更新行動，推動重點產業設備更新改造，加速建築及市政基礎設施領域設備更新，支援交通運輸設備及老舊農業機械更新，提升教育文旅醫療設備水準；二是實施消費品以舊換新行動，展開汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新。

三是實施回收循環利用行動，完善廢棄產品設備回收網絡，支持二手商品流通交易，有序推進再製造及梯次利用，推動資源高水準再生利用；四是實施標準提升行動，加速完善能耗、排放、技術標準，強化產品技術標準提升，加強資源循環利用標準供給，強化重點領域國內國際標準銜接；五是強化政策保障，加強財政政策支持力度，改善稅收支持政策，優化金融支持，加強要素保障，強化創新支撐。

方案提出，要鼓勵汽車生產企業、銷售企業進行促銷活動，並引導產業有序競爭，和因地制宜優化汽車限購措施，以及支持對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠，鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智慧家電給予補貼。

稅收支持方面，方案還提出，鼓勵銀行機構適當降低乘用車貸款 頭期款比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。

行動方案要求，中國各地區、各部門要在中共 中央集中統一領導下，營造推動大規模設備更新和消費品以舊換新的良好社會氛圍。

在此之前，中國國務院常務會議於本月1日，在全國「兩會」召開前，即審議通過上述行動方案，當時會議指出，這是中共中央著眼於高品質發展大局所做的重大決策，並稱中共總書記習近平在2月主持召開中共中財委會議時，即研究了大規模設備更新和消費品以舊換新問題，實施大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠。