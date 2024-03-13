河北燕郊爆炸案連央媒採訪都被阻撓 中國記協罕見發聲批評

中國記協13日罕見發聲批評地方政府阻撓記者採訪。（記者廖士鋒／攝影）

河北三河堰郊13日上午發生爆炸案，震驚媒體，許多中國記者趕赴現場報導，但傳出遭到當地人員粗暴對待，對此中國記協罕見發聲批評，強調「正當採訪是記者的權利」，要求地方政府「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。

目前河北燕郊爆炸案，據央視新聞消息，已救援出28人，事故導致2人死亡，26人受傷。傷患已被送至醫院，大多數為輕傷。

不過現場採訪似乎遭遇當地官方的阻撓，此前網路已經流傳央視記者楊海靈13日直播採訪時被黑衣人阻攔，以及衣服上有CMG（中央廣播電視總台）圖樣的記者，被十幾個人用力推擠的畫面傳出。

就網路現在流傳的一些中國央媒記者在燕郊採訪被「黑衣人」阻攔、「推搡」，中國媒體業全國性組織「中國記協」（中華全國新聞工作者協會）13日晚間在其官方微信 號發文指出，「記者應該進行採訪」，如此重大的公共安全事故，民眾都在期盼了解更多資訊。記者用專業的鏡頭記錄災情實況、救援經過，可以最大程度回應民眾關切，制止謠言傳播。

這篇已經獲得中國各大媒體轉載的文章駁斥記者是「添亂」的看法，強調「記者如實報導現場情況，冷靜專業客觀進行報導，遵守新聞倫理規範，能最大程度緩解公眾焦慮、保障人民群眾的知情權」。

文章更直言，一紙通稿不能代替現場報導。因為「若沒有媒體記者，公眾會怎樣尋找答案？一是看官方發布的通稿，二是看互聯網上廣泛流傳的各種資訊。但官方通稿不會面面俱到，互聯網傳資訊易滋生謠言，媒體對資訊的補充顯得尤為重要」。

文章最後強調，重大突發事件發生過後，「有關政府除了要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，也要為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。