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碧桂園再面臨境內債務違約挑戰 未如期支付1340萬到期利息

記者林宸誼／即時報導
有碧桂園境內債券「H1碧地01」（原名稱「21碧地01」）持有人表示，未能在3月12日收到碧桂園支付到期利息，涉及資金約人民幣9,600萬元。（路透）
有碧桂園境內債券「H1碧地01」（原名稱「21碧地01」）持有人表示，未能在3月12日收到碧桂園支付到期利息，涉及資金約人民幣9,600萬元。（路透）

陷入財務困境的大陸房企碧桂園，企業債務違約風險仍未消除。有碧桂園境內債券「H1碧地01」（原名稱「21碧地01」）持有人表示，未能在3月12日收到碧桂園支付到期利息，涉及資金約人民幣9,600萬元（1340萬美元）。

碧桂園回應時承認，銷售復甦未如預期、資金調撥受壓，該債券利息資金未全額到位。

碧桂園稱，根據現有債券合約條款，該批債券設有30個交易日寬限期條款，公司將在寬限期內盡最大努力籌資，包括做好銷售、盤活活資產及削減不必要的行政管理開支等。

彭博報導，「21碧地01」的利率是4.8%，2026 年到期。

去年8月12日，碧桂園宣布旗下「22碧地02」、「22 碧地 03」等 11 檔境內公司債券停牌，展開境內債務重整。9 檔展期成功的債券，先前均按時間支付。

此外，碧桂園在本月初針對清算聲請發布公告，表示將在稍後階段結合境外重組進度，考慮是否向香港高等法院聲請認可令，並將在適當時機通知股東和投資人決定。

碧桂園在2月28日發布公告，稱 Ever Credit 於 27 日向香港高等法院提出清算聲請，追討碧桂園積欠港幣16億未支付定期貸款及應計利息。高等法院已將聲請的首次聆訊（法庭於公開審訊前聽取各方陳述）日期定在5月17日。

碧桂園 債券 香港

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