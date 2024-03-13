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3年銷量未達標 長城汽車中高層紛離職 老董總裁自罰仍沒起色

中國新聞組／北京13日電
圖為長城汽車旗下哈弗品牌在哈薩克銷售。（新華社）
圖為長城汽車旗下哈弗品牌在哈薩克銷售。（新華社）

有媒體報導，在春節前後，中國汽車製造商長城汽車品牌公司（包含哈弗、魏、坦克、歐拉等品牌）有多位中高層員工主動離職，包括副總級別高層、科長、總監等。

媒體「金融界」報導，有員工認為長期高壓環境所致，也有人認為這只是正常的人員流動。有員工則認為，高層可能要借著去年10月的一場反腐行動，來一次大調整、大換血。

長城汽車2021年版本的股權激勵計畫顯示，2021年至2023年，公司銷量考核目標分別為149萬輛、190萬輛、280萬輛，淨利潤考核目標分別為68億元人民幣(約9.4億美元)、82億元、115億元。而實際上的數據顯示，2021年至2023年，長城汽車銷量分別為128.1萬輛、106.75萬輛和123.07萬輛，同比分別增長15.24%、-16.66%和15.29%。2021年至2022年，長城汽車淨利潤分別為67.26億元和82.66億元，其中2021年不及目標。

近日，長城汽車發布2023年限制性股票激勵計畫（草案）顯示，2024年至2026年，公司的考核目標是銷量分別不低於190萬輛、216萬輛和249萬輛，淨利潤分別不低於72億元、85億元和100億元。這一目標相比魏建軍原先的計畫已大幅降低。

2017年因沒能完成既定目標，長城董事長魏建軍和總裁王鳳英分別自罰年薪300萬元和200萬元，以此方式主動承擔管理責任。不過自罰過後的長城並沒有什麽起色，過去的三年長城汽車已經三年沒有完成銷量目標了。

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