我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／日本SPACE ONE火箭發射後幾秒就爆炸 殘骸四散竄濃煙

7天內5度出包 聯合航空因「維護問題」緊急返航雪梨

中國學術造假一條龍 國際期刊頻撤文章

中國新聞組／北京13日電

今年1月份，有消息稱，出版商近年來撤回了數千部中國學者的作品，隨後中國開始打擊學術研究中的造假行為。然而，觀察家表示，因為學術造假太普遍，解決這個問題將會很困難。

美國之音報導，中國學術造假問題嚴重，根據科學期刊「自然」（Nature）的數據，光是2023年，就有大約1萬4000篇論文被各種英文期刊撤稿，其中四分之三涉及中國合著者。

據報導，中國學者、學生和教授都表示，學術造假問題普遍存在，因很容易花錢找代筆者撰寫研究論文，並發表在低品質期刊上。這種產業一條龍服務，造假情況太普遍令打擊困難。

曾經是山東省煙台魯東大學歷史系研究生的孫富貴說：「如果你在經濟上沒問題，就可以把研究交給其他人幫你做，不論是發論文還是找刊物，都有這樣的一條龍服務。而且不只是學生，連老師找這些代筆的情況也不意外。」

據報導，另鄭州大學前心理學研究所所長楊寧遠說，認識一個朋友一共幫了八個人寫了博士論文，一篇收2萬元人民幣（約2785美元），這些博士最終都過了關，但代筆者自己根本不是博士。

分析家認為，中國學術研究的政治性質在某種程度上導致學術誠信問題。

報導指出，美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國問題專家孫韻（Yun Sun）認為，美國和中國的學術文化都獎勵發表大量論文的學者。但區別在於資訊的透明度、學術交流的自由和中國研究的可及性，這些都受到中國國家的嚴格控制。

孫韻說，如果數據是在美國大學裡造假的，那麼這個人的同事和同行能夠知道並挑戰他們。但是，當造假發生在中國時，很難甚至不可能進行核實。

此外，美國漢學家、加州大學河濱分校（UC Riverside）講座教授林培瑞（Perry Link）表示，中國偽造的研究數量反映了官員對真相的漠視，在這樣的制度下政府官員無法進行打擊。

林培瑞另認為，中國學術研究中摻雜政治也阻礙高品質的新研究；「前沿研究，即使是在技術領域，通常最好由自由思考的頭腦完成，而不是處在政治權威之下」。

加州大學 鄭州

上一則

中菲南海領土糾紛局勢緊張 菲稱不考慮中提案、中籲南韓勿炒作

下一則

莫言被舉報… 「辱華」事件多 網譏：官方快出「仇恨指南」

延伸閱讀

中國央行：持續完善金融監管 建好各類防火牆

中國央行：持續完善金融監管 建好各類防火牆
簡歷造假被逐出國會 桑托斯「捲土重來」參選

簡歷造假被逐出國會 桑托斯「捲土重來」參選
中國論文造假成一條龍產業 大學教授也是客戶

中國論文造假成一條龍產業 大學教授也是客戶
網傳造假截圖升高特定情緒 綠委：認知作戰亂流來了

網傳造假截圖升高特定情緒 綠委：認知作戰亂流來了

熱門新聞

比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

2024-03-06 07:30
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光