中外交部：南海不存在領土爭議 域外國家不要做攪事者

圖為中國外交部發言人汪文斌。（路透）

中菲兩國在南海問題持續競爭。菲律賓外交部12日早表示，中方向菲方提交許多關於南海領土糾紛的概念文件，並稱因為中方倡議違背菲律賓的主權，菲方不會考 慮中方提交的概念文件。對此，中國外交部回應，中方對南海諸島擁有無可爭辯的主權，「中菲在南海不存在領土爭議」，並提醒到，域外國家應尊重中國及有關東協國家，不要做南海的「攪事者」。

中國外交部12日舉行例行記者會，發言人汪文斌在會上強調，中方對南海諸島擁有無可爭辯的主權，「中菲在南海不存在領土爭議。」

汪文斌說，中方從中菲雙邊關係和維護南海和平穩定出發，向菲方提出管控海上局勢和開展涉海合作的倡議，這充分體現中方願透過談判協商管控分歧的誠意和善意。但令人遺憾的是，菲方遲遲不予回复，還在海上頻繁採取侵權挑釁行徑，嚴重損害雙方溝通合作的氛圍。

汪文斌重申，中方在南海問題上的立場是一貫的，願繼續同菲方透過對話協商妥處分歧，同時將採取堅決措施，堅定維護領土主權和海洋權益。

此外，在會上有外媒問及，中國外交部以及中國外長王毅 常說域外國家不能干預南海問題，到底哪些國家能夠就南海問題以及東海的一些領土主權問題進行評論？他指，若南韓 、日本、美國算域外國家的話，還有哪些國家有權利對南海問題評論。

汪文斌回應稱，再次強調域外國家在這個問題上，若真的是從維護南海和平穩定這個目標來出發的話，就應當尊重中國和有關的東協國家，透過對話協商來妥處分歧，以及中國和東協國家共同努力維護南海和平穩定的相關措施，而不要做南海的「攪事者」。

同日稍早，馬尼拉時報報導指，菲律賓外交部表示，收到中國提出的多份南海相關提議的概念文件，但這些文件違背菲律賓的國家利益，菲方無法予以考慮。

菲律賓外交部強調，菲律賓政府沒有忽視中方的建議，但在中國的提議中，其中一項是中方堅持實施被視為默認或認可中國將仁愛礁作為其領土進行的控制或管理行動，菲方無法在不違反菲律賓憲法或國際法的情況下考慮該項提議。菲方是以最大的誠意和善意來進行秘密談判，「對中國公開雙邊討論的敏感細節感到驚訝」。

另，報導引述中國高層官員表示，北京提出的讓南海爭議地區局勢正常化的建議，未收到菲律賓政府的回應。中國在11份概念文件中，提出管理仁愛礁和黃岩島捕魚問題的方法。