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第14次中歐安全政策對話北京登場 討論國際情勢等問題

記者謝守真／即時報導
中國國防部表示，3月11日，第14次中國與歐盟防務部門安全政策對話在北京舉行。圖為今年中國全國兩會期間，解放軍在會場外巡邏。（歐新社）
中國國防部表示，3月11日，第14次中國與歐盟防務部門安全政策對話在北京舉行。圖為今年中國全國兩會期間，解放軍在會場外巡邏。（歐新社）

據中國國防部微信公眾號消息，3月11日，第14次中國與歐盟防務部門安全政策對話在北京舉行。中共中央軍委國際軍事合作辦公室與歐盟對外行動署和平、安全與防務總司領導共同主持對話。雙方就中歐關係、中國與歐盟防務合作以及國際和區域情勢等共同關心的問題交換意見。

中國外交部長王毅2月16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議時，曾會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）。

王毅於當時曾指，世界局勢變亂加劇，不確定性不穩定性明顯增多，中歐作為世界上的穩定力量，應攜手共同應對挑戰。近段時間，中歐恢復各層級交往，取得積極成果。雙方要尊重彼此核心關切，堅持伙伴關系定位和合作共贏主基調，籌備好新一次中歐領導人會晤，充分發揮戰略、經貿、綠色、數字等各領域對話機制作用，推動中歐全面戰略伙伴關系不斷向前邁進。

王毅還表示，中歐都倡導多邊主義，中方願同歐盟一道，推進平等有序的世界多極化，使每個國家都在全球多極體系中有自己的位置，促進普惠包容的經濟全球化，把合作的蛋糕做大，實現共同發展和繁榮。。

歐盟 王毅 微信

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