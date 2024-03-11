我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰有資格領？簡介社安局的5種福利

凱特家庭照風波 攝影專家：不排除經AI改造

北京駐澳大使：楊恆均有機會逃死

記者陳政錄／即時報導
澳洲籍華裔作家楊恆均(左)與妻子袁小靚。(美聯社／馮崇義提供)
澳洲籍華裔作家楊恆均(左)與妻子袁小靚。(美聯社／馮崇義提供)

在中國外長王毅預計訪問澳洲，為總理李強的國是訪問鋪路前，陸方就被視為影響中澳關係修復進程的澳籍作家楊恆均（又名楊軍）死緩案，作出新表態。北京駐澳洲大使肖千昨天稱，死緩不意味著楊恆均將立即被處決，若按規服刑不再犯罪，「理論上來說，他（楊恆均）將有機會不被處決」。

綜合路透等外電，肖千是在雪梨出席「澳洲金融評論報」峰會期間作上述表示，這是中方首次公開表明，楊恆均或將不被處決。

對該案牽動中澳關係，肖千說，能理解澳洲政府與媒體的反應，但強調須尊重判決，並指楊恆均案是「不同法律體系和不同文化中的個案」。

楊恆均是在中國出生的澳洲公民，澳媒報導他曾為中國官方工作，後在美國華盛頓和澳洲雪梨從事國際議題研究，並進行文學創作，具有作家、學者等身分。

2019年1月楊恆均被中方證實，因涉嫌從事「危害中國國家安全」犯罪活動，被採取強制措施。今年2月他遭北京2中院認定犯「間諜罪」，判處死刑、緩期2年執行。該判決引起澳方不滿，澳洲總理艾班尼斯當時回應，此事令人憤慨，將努力爭取放人。

上月底澳媒報導，王毅預計3月訪澳，為李強可能在今年中的國是訪問鋪路，同時澳方也規畫舉行第7次「澳中外交及戰略對話」。

澳洲 王毅 李強

上一則

分析╱人大會議驚奇多 關3窗也開3窗

下一則

安徽煤礦瓦斯爆炸7死 還有2人失聯

延伸閱讀

澳洲7月起將廢除近500項產品微量關稅

澳洲7月起將廢除近500項產品微量關稅
寧德、北汽、小米、京能科技 籌組電池國家隊

寧德、北汽、小米、京能科技 籌組電池國家隊
持續打造營商環境… 今年來 北京平均日增800企業

持續打造營商環境… 今年來 北京平均日增800企業
小米汽車首家直營店將在北京開幕 展售SU7

小米汽車首家直營店將在北京開幕 展售SU7

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

2024-03-06 07:30
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全
中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述
奧斯卡／約翰希南全裸上台 「可憐的東西」奪最佳服裝設計獎

奧斯卡／約翰希南全裸上台 「可憐的東西」奪最佳服裝設計獎