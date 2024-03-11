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回應業務調整傳聞 愛立信：不會退出中國市場

記者陳政錄／即時報導
瑞典電信公司愛立信表示，不會退出中國市場。（路透）
瑞典電信公司愛立信表示，不會退出中國市場。（路透）

繼日本索尼（SONY）後，近日其手機業務曾經的重要合作夥伴、瑞典通訊公司愛立信（Ericsson）也傳出，對中國區業務進行策略調整，包括研發職位大批量裁員等，對此，愛立信公司11日回應稱，「會繼續堅守對中國用戶的承諾，不會退出中國市場。」

據陸媒界面新聞報導，愛立信在回應中國區業務調整的傳聞時說，「愛立信正在全球豐富研發團隊，以更貼近業務與用戶，同時提升軟體設計的彈性與成本效率。愛立信會繼續堅守對中國用戶的承諾，不會退出中國市場。」

由於去年銷售額年減3%，愛立信財務長Carl Mellander 今年1月時曾表示，公司今年可能會進一步考慮削減成本 ，包括裁員。不過，當時愛立信也稱，公司預計在2024年下半年，透過其與AT&T 達成的140億美元交易中獲得提振，內容涉及使用Open-RAN的新技術打造電信網路。

值得注意的是，過去與愛立信在手機業務上互為重要合作夥伴的索尼，日前也被陸媒集微網報導稱，其新款手機Xperia 1 VI、Xperia 10 VI將不會在中國上市，甚至索尼手機可能會完全退出中國市場。

索尼官方9日回應稱，包括手機在內的索尼旗下多項業務，在中國目前正穩健營運當中。索尼並指，中國是最重要的海外市場之一，對未來的發展充滿期待。

索尼與愛立信2001年合資成立索尼愛立信（Sony Ericsson）發展行動裝置業務，後2011年，索尼宣布收購愛立信所持股份，解除合資關係，於2012年完成，索尼愛立信改名「索尼行動通訊」（Sony Mobile Communications），品牌改為「索尼」（Sony）。

索尼 裁員 瑞典

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