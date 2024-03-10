中國政協委員：賴清德就任 兩岸高度緊張

在北京兩會期間，解放軍在會場外巡邏。(歐新社)

中國全國政協會議10日閉幕，一位具有政協委員身分的涉台學者就解放軍 「打獨促統」說法解讀稱，這是中共 中央既定政策，不算新表述，但他預期，準總統賴清德 上台對兩岸來說是高度緊張，因為「台獨工作者」肯定要不斷地往台獨方向走，中方沒有別的選擇，「一定是打擊台獨」。

針對近期掀起兩岸爭端的金門漁船案，這位涉台政協委員認為，金廈事件不要影響，也不可、不會影響金廈之間的交流、融合發展，他稱這是最重要的。他表示，中國政府端出了福建的綜合發展示範區，金廈作為共同生活圈，現在穩步推進，漁船案「責任在台灣當局，就不要影響金廈共同生活圈發展」。

至於中國人大「解放軍與武警代表團」發言人吳謙9日稱解放軍將「打獨促統」，他認為上述說法也不算新，因為中方今年對台工作會議就有提到堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉。他表示這也是中共中央既定政策，吳謙所述完全符合。