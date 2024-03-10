中國對台定調和平統一 2018年以來首度明文論述

中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國全國政協會議10日閉幕，會中通過「政治決議」，當中涉台部分重申「共同推進祖國和平統一進程」，決議獲全票通過，形同為今年中國「兩會 」(人大、政協會議)期間的對台論述定調。今年政協的政治決議是2018年以來，首度明文寫出「和平統一」。

中國政協主管涉台工作，政協主席王滬寧10日在閉幕會上發表談話未涉及兩岸議題，大會全票通過「政治決議」指出，要學習貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，團結一切可以團結的愛國力量，深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國「和平統一」進程。

去年、前年 皆未提及和統

回顧去年中國政協通過的政治決議，對台灣議題僅提到一句，即「推進祖國統一」；前年政治決議則提到，要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑。

今年兩會涉台論述，從王滬寧發表政協常委會工作報告，提到圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展；中國人大委員長趙樂際在工作報告中提及，參與推動中美洲議會取消「台灣地區立法院」常駐觀察員地位、接納中國人大為常駐觀察員等內容。

最受矚目的是中國國務院總理李強5日在政府工作報告指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

習近平 表態 平息路線之爭

當時李強提到「祖國統一」而未提「和平統一」，不少外國媒體報導關注，不過中共總書記習近平隔天下午參加政協聯組會時，就涉台議題強調要不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國「和平統一」進程。

習近平表態後，有關北京是否仍堅持「和平統一」路線的爭論已告平息，10日政協閉幕前通過政治決議，再度寫入「和平統一」則是更明確的定調。

解放軍 喊話 堅決打獨促統

同時中國人大「解放軍和武警部隊代表團」發言人吳謙9日就涉台議題表態，宣稱大陸願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不給台獨分裂行徑留下一絲一毫空間；強調解放軍將持續加強練兵備戰，堅決打「獨」促統。

中國全國政協會議10日閉幕後，依照兩會議程，全國人大會議將於11日下午閉幕，外界關注會議是否增列人事任免案、法律修訂案等，而由於總理記者會已取消，人大閉幕後今年兩會議程即告落幕。