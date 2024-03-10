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中車企攻占俄市場 專家：中國汽車已適應俄國氣候條件

記者陳宥菘／即時報導
俄國汽車專家認為，儘管有些故障，但並不是系統性和規模性的，中國汽車已完全適應俄羅斯的氣候條件。圖為中國吉利汽車2月首次成為俄國市場外國品牌的銷量冠軍。（取自界面新聞）
俄國汽車專家認為，儘管有些故障，但並不是系統性和規模性的，中國汽車已完全適應俄羅斯的氣候條件。圖為中國吉利汽車2月首次成為俄國市場外國品牌的銷量冠軍。（取自界面新聞）

俄烏戰爭後，西方國家對俄國實施制裁，中國成為俄國許多產品的替代進口來源，汽車便是一例。不過，過往從中國平行進口供應的中國汽車可能缺乏冬季功能，面對極寒天氣時容易故障，在經過兩年來的持續調校，俄國汽車專家認為，儘管有些故障，但並不是系統性和規模性的，中國汽車已完全適應俄羅斯的氣候條件。

根據俄通社報導，汽車專家伊戈爾·莫爾扎列托表示，許多以前通過平行進口供應的中國汽車可能缺乏冬季功能，例如加熱擋風玻璃和方向盤。如今中國汽車完全正常地度過了冬天。

他表示，雖然極寒天氣時存在一些問題，例如螢幕在極寒天氣下出現故障，但不是所有車型都遇到了問題，而且故障不是大規模的和系統性的，某些車型也根本沒有問題。

汽車專家馬克西姆·卡達科夫則說，中國品牌受到密切關注，任何故障都往往被誇大。中國汽車故障沒有危急情況，只是嚴寒下的普通故障，尤其是電子設備。另外，有時候是工廠供應的汽車屬於夏季油。

他認為，中國汽車比其他汽車出現故障的概率更大一些，因為中國汽車製造商還沒有時間讓汽車完全適應俄國的條件，但會透過添加了如離合器液的東西因應。

Avilon公司售後服務和備件總監阿列克謝·什皮卡洛夫表示，沒有收到任何新的紀錄，是對中國品牌汽車售後服務進行投訴，「客戶擔心的是電池（酸性蓄電池），內燃發動機啟動等相關的典型故障。」

不過，俄羅斯最大的汽車銷售和服務商Avtodom和AvtoSpecCenter則稱，中國汽車現在已經完全適應了俄羅斯的氣候條件。

據報導，中國品牌乘用車在俄羅斯市場的新車市場份額從2022年的19%，已增至2023年的51%。

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