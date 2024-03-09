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北京故宮黨委書記提案 籲構建「中華禮儀服飾體系」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共故宮黨委書記都海江近日表示這次提案「構建新時代中華禮儀服飾體系」。圖為都海江先前受訪介紹2025年將完工的北京故宮北院區。（圖／截自央視新聞）
中共故宮黨委書記都海江近日表示這次提案「構建新時代中華禮儀服飾體系」。圖為都海江先前受訪介紹2025年將完工的北京故宮北院區。（圖／截自央視新聞）

中國近年積極開展「中國特色大國外交」，也強調「已經可以平視這個世界了」，但在禮儀服飾上，仍高度遵從於西方外交模式，對此，中國全國政協委員、中共故宮博物院黨委書記都海江近日表示自己提案「構建新時代中華禮儀服飾體系」。

古代中國有極為明確的禮儀服飾文化，從帝王到平民，不同階層的人、不同品級的官員、各種爵位的王公貴族，在服裝款式、顏色、紋飾、用料等，都有明確的差異。中共建政前夕，知名作家沈從文封筆，之後轉為投入研究中國古代服飾，寫成《中國古代服飾研究》這本重要著作，但文革時，他的研究被認定為「歌頌帝王將相、才子佳人的『毒草』」。

隨著近年中國「國潮」興起，越來越多古代服飾愛好者，著手復原歷朝歷代的服裝，不過中共領導人仍是以西裝出席絕大多數會議與外訪，僅有極少數重要大會、與少數國外出訪，會看到領導人著中山裝出席。

這次中國「兩會」也罕見出現服裝提議。據央廣網報導，身兼中國全國政協委員的都海江指出，自己提交了一份「關於構建新時代中華禮儀服飾體系」的提案。他說，中國有著深厚的民族服飾文化傳統和寶貴資源，「我們應該在當代，圍繞中華文化體系構建承載民族文化的新時代禮儀服飾系統，構建一套能夠與國際社會的西式禮儀服裝規範實現著裝對等的『中國方案』，通過中華服飾來塑造『國家文化形象』」。

都海江還提到，目前「新時代中華禮儀服飾文化形象定位模糊」，尚未建立起中華禮儀服飾文化理論及實踐體系，可以組建專業理論研究和創新設計團隊，進行新時代中華禮儀服飾的文化理論及創新設計體系構建研究。大力培養中華服飾文化傳承與創新設計的優秀人才。做好中華禮儀服飾的社會化傳播工作、發揮規範性大眾引導作用、引領文化認同。

他強調，大眾渴望在服飾方面展現中國氣質的文化需求和精神需求日益增加。全球化趨勢之下，「重大外交場合中禮儀服裝的重要性也愈發凸顯」。

這樣的討論，其實並非首次出現。2014年中國國家主席習近平訪問荷蘭時，身穿的改良時中山裝曾引起注目，當時中國外交部禮賓司前代司長魯培新說，這是習近平首次穿中式服裝出席正式外交場合，「充分展示了中國文化的風采，也體現了中國在外交上自信的姿態」。

而 2016年2月「兩會」時，民革中央就向政協提議將中山裝定為中國的「國家正式禮服」，當時適逢中國計算的國父孫中山誕辰150周年（台灣計為2015年）。不過上述這些對中山裝的討論，都沒有觸及「服飾體系」，明顯與這次都海江的提案仍有差異。

中共 兩會 習近平

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