中國國防部發言人表態 解放軍將堅決「打獨促統」

中國國防部發言人吳謙9日表態解放軍將堅決「打獨促統」。圖為吳謙先前主持記者會。（圖／聯合報系資料照片）

中國「兩會」即將接近尾聲，眾多官媒訪談持續釋出，而中國國防部發言人吳謙受訪時表示，中國願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，「但絕不會給『台獨』分裂行徑留下一絲一毫空間」，解放軍 將持續加強練兵備戰，堅決「打獨促統」。

據央視新聞九日報導，吳謙以中國十四屆全國人大二次會議「解放軍和武警部隊代表團新聞發言人」身分受訪時指出，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「『台獨』是台海和平穩定的最大威脅，任何對『台獨』勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞」。

他再度要求美方應「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與中國台灣地區進行任何形式官方往來，停止武裝台灣，將不支持『台獨』的承諾落實到實際行動上，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

他指控民進黨 當局拒不承認一個中國原則和「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是台海局勢持續緊張動盪的根源，並警告道「民進黨當局必須承擔由此引發的一切後果」。

吳謙最後提到，「兩岸同胞，同根同源。寥廓海天，不歸何待？」重申中國願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，「但絕不會給『台獨』分裂行徑留下一絲一毫空間」。他強調解放軍將持續加強練兵備戰，「堅決打『獨』促統，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城」。

此外，對於解放軍軍費增長7.2%，吳謙則指出這「公開透明、合理適度」，並指出當今世界百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發，「國內反分裂鬥爭形勢複雜嚴峻」，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，「軍事鬥爭任務艱巨繁重」。

他表示，增加的預算 ，將有助於解放軍「踐行全球安全倡議，更加有效地開展國際維和、海上護航、人道主義救援等行動，為服務構建人類命運共同體作出更多貢獻」。