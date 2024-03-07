香港基本法23條草案正式發布 增「境外干預」罪

香港政府「開快車」推進基本法23條立法，於今（8）日將《維護國家安全條例草案》刊憲（正式公告）並提交立法會審議。(路透資料照片)

香港 政府「開快車」推進基本法23條立法，於今（8）日正式將《維護國家安全條例草案》刊憲（正式公告）並提交立法會審議。而212頁的條文全文正式曝光，包含叛國、叛亂、煽惑中國武裝力量成員叛變、勾結境外勢力等意圖危害國家安全，最高可處終身監禁。草案亦就「境外干預」有明確規範。

香港基本法23條立法公眾諮詢上周（28日）結束，事隔一周，行政會議7日下午加開特別會議，討論並通過《維護國家安全條例草案》，於8日刊憲。香港立法會罕見地同日即時加開特別會議，將於8日11時處理草案的首讀和二讀，相關法案委員會下午亦會加開兩節會議，開展逐條審議工作。

綜合港媒報導，港府 發布的《維護國家安全條例草案》共有212頁，共分為9個部分，包括叛國；叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為；與國家秘密及間諜 活動相關的罪行；危害國家安全的破壞活動；境外干預及從事危害國家安全活動的組織；與維護國家安全相關的執法權力及訴訟程序；維護國家安全機制及相關保障；及相關修訂等。

草案建議，叛亂罪、叛國罪一經定罪，可被判處終身監禁；公開表明意圖犯叛國罪可判囚14年；煽惑公職人員離叛可判囚7年，如涉勾結境外勢力的煽動意圖相關罪行，可判監10年；非法披露國家秘密可處監禁10年；在未經保安局局長或警務處處長准許，而向其他人提供指明操練，或出席旨在提供指明操練的聚會等非法操練最高可監禁7年。

而新增訂的「境外干預」罪列明，任何人如意圖帶來干預效果，而配合境外勢力作出某項作為，及使用不當手段配合境外勢力等作為時，可判處監禁14年。草案同時為境外勢力作出明確定義，包含外國政府、境外政黨、受外國政府指示的國際組織都被視作境外勢力。

另在與維護國安相關執法權力及訴訟程序上，被捕人在沒有被落案起訴的情況下，羈留期從原有48小時內，最多可再延長14日。且因應情況，總警司或以上級別人員，可以向裁判官提出，讓被捕人在羈留期間，不得諮詢律師。

香港特首李家超日前在北京稱，要盡快完成23條立法，早一日得一日，「早一日完成立法，國家安全便早一日得到有效維護，讓香港能夠全力聚焦發展經濟，改善民生，維持香港長期繁榮穩定」。