我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯知名「鬧鬼」酒店掛牌出售 藍可兒曾離奇死亡

直播／拜登國情咨文 計畫提高企業稅、減稅、降低赤字

香港基本法23條草案正式發布 增「境外干預」罪

記者陳宥菘／即時報導
香港政府「開快車」推進基本法23條立法，於今（8）日將《維護國家安全條例草案》刊憲（正式公告）並提交立法會審議。(路透資料照片)
香港政府「開快車」推進基本法23條立法，於今（8）日將《維護國家安全條例草案》刊憲（正式公告）並提交立法會審議。(路透資料照片)

香港政府「開快車」推進基本法23條立法，於今（8）日正式將《維護國家安全條例草案》刊憲（正式公告）並提交立法會審議。而212頁的條文全文正式曝光，包含叛國、叛亂、煽惑中國武裝力量成員叛變、勾結境外勢力等意圖危害國家安全，最高可處終身監禁。草案亦就「境外干預」有明確規範。

香港基本法23條立法公眾諮詢上周（28日）結束，事隔一周，行政會議7日下午加開特別會議，討論並通過《維護國家安全條例草案》，於8日刊憲。香港立法會罕見地同日即時加開特別會議，將於8日11時處理草案的首讀和二讀，相關法案委員會下午亦會加開兩節會議，開展逐條審議工作。

綜合港媒報導，港府發布的《維護國家安全條例草案》共有212頁，共分為9個部分，包括叛國；叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為；與國家秘密及間諜活動相關的罪行；危害國家安全的破壞活動；境外干預及從事危害國家安全活動的組織；與維護國家安全相關的執法權力及訴訟程序；維護國家安全機制及相關保障；及相關修訂等。

草案建議，叛亂罪、叛國罪一經定罪，可被判處終身監禁；公開表明意圖犯叛國罪可判囚14年；煽惑公職人員離叛可判囚7年，如涉勾結境外勢力的煽動意圖相關罪行，可判監10年；非法披露國家秘密可處監禁10年；在未經保安局局長或警務處處長准許，而向其他人提供指明操練，或出席旨在提供指明操練的聚會等非法操練最高可監禁7年。

而新增訂的「境外干預」罪列明，任何人如意圖帶來干預效果，而配合境外勢力作出某項作為，及使用不當手段配合境外勢力等作為時，可判處監禁14年。草案同時為境外勢力作出明確定義，包含外國政府、境外政黨、受外國政府指示的國際組織都被視作境外勢力。

另在與維護國安相關執法權力及訴訟程序上，被捕人在沒有被落案起訴的情況下，羈留期從原有48小時內，最多可再延長14日。且因應情況，總警司或以上級別人員，可以向裁判官提出，讓被捕人在羈留期間，不得諮詢律師。

香港特首李家超日前在北京稱，要盡快完成23條立法，早一日得一日，「早一日完成立法，國家安全便早一日得到有效維護，讓香港能夠全力聚焦發展經濟，改善民生，維持香港長期繁榮穩定」。

香港 港府 間諜

上一則

人大代表：兩年內突破固態電池研發 充一次電跑一千公里以上

下一則

WSJ曝光79號文件「刪除美國」 中國要求國企換掉外國軟體

延伸閱讀

阿拉巴馬州完成立法 保護試管嬰兒從業醫護

阿拉巴馬州完成立法 保護試管嬰兒從業醫護
巴塞爾協議新規 Fed擬讓步

巴塞爾協議新規 Fed擬讓步
港加速23條立法 叫回赴兩會議員 「預料4.15前完成」

港加速23條立法 叫回赴兩會議員 「預料4.15前完成」
防海平面上升 金山碼頭將大改造

防海平面上升 金山碼頭將大改造

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多