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中國發行特別國債將成常態 大部分為地方紓困

中央社台北7日電
中國國務院總理李強5日在政府工作報告中表示，為系統解決強國建設及一些重大項目建設的資金問題，從2024年開始擬連續幾年發行超長期特別國債。（新華社）
中國國務院總理李強5日在政府工作報告中表示，為系統解決強國建設及一些重大項目建設的資金問題，從2024年開始擬連續幾年發行超長期特別國債。（新華社）

中國最新一份政府工作報告表示，從今年起擬連續幾年發行超長期特別國債華爾街日報報導，特別國債很可能成為中國經濟政策的常規工具，預料大部分資金會直接轉給負債累累的地方政府。

中國國務院總理李強5日在政府工作報告中表示，為系統解決強國建設及一些重大項目建設的資金問題，從2024年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，2024年先發行人民幣1兆元（約1390億美元）。

華爾街日報今天報導，中國以前也發行過特別國債，但只在經濟動蕩時期，包括1998年亞洲金融危機、2007年全球金融危機和2020年疫情爆發期間。現在特別國債很有可能成為中國政府經濟政策的常規工具，也標誌著中國經濟管理方式發生了微妙但意義重大的轉變。

報導引述瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privee）駐香港的高級亞洲經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）表示，發行超長期特別國債所得資金，一大部分將直接轉給地方政府。

報導指出，中國地方政府一直依賴土地出讓作為主要收入來源，但隨著房市不振，不少房地產開發商出現財務危機，地方政府靠出讓土地而獲得的收入減少，開發商也難以獲得足夠資金來完成建設住房，地方政府要承擔保交樓的屬地責任。

中國各地總計約有2000萬間未完工住房，要完成這些建設，可能需要4400多億美元資金。

據金融數據提供商萬得（Wind）的數據，截至2023年底，中國地方政府的未償有息債務總額為5.5兆美元，這只是公開的數據；經濟學家認為，地方政府資產負債表以外的債務介於7兆至11兆美元之間，其中有4000億至8000億美元存在很高的違約風險。

富達國際（Fidelity International）亞洲經濟學家劉培乾表示，發行超長期特別國債預示中國的財政管理發生變化，中央政府更願意透過擴大自身資產負債表，來進行長期投資。

國債 華爾街 國務院

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