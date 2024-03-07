WSJ：中國繁榮已落幕 政府政策正讓經濟情況更糟

評論指出，中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表了「重要講話」（政府工作報告），但這一講話幾乎無法讓人相信中國政府「認識到了這一點，或者願意改弦更張」。（中新社）

華爾街日報今天發表評論指出，中國人口高齡化、地方債務負擔沉重及受挫的房地產融資模式是棘手的問題，但最大的結構性問題是日益僵化的政策機制。而中國政府不恰當的政策選擇，讓這種局面雪上加霜。

這篇以「中國經濟繁榮已落幕，政府政策正讓情況變得更糟」（China’s Boom Is Over-Beijing Is Making It Worse）為題的評論並直指，在中國經濟持續低迷之際，中國政府過於緊縮的貨幣 和財政政策，讓這種局面雪上加霜。

評論指出，中國國務院總理李強 5日在全國人大會議上發表了「重要講話」（政府工作報告），但這一講話幾乎無法讓人相信中國政府「認識到了這一點，或者願意改弦更張」。而他所闡述的大目標，並沒有任何出人意料之處：中國官方訂定的經濟成長目標，和去年一樣仍是「5%左右」等。

這項評論認為，令人驚訝和擔憂的是，考慮到為實現上述目標而擬採取的措施，以及中國目前的經濟狀況，上述目標似乎與現實相去甚遠。

評論認為，鑑於地方政府過去10年裡的大規模開支，中國中央政府的確面臨一些確實的財政限制。決策者很有可能「過多地吸取」過去刺激政策的教訓，反而可能重蹈2009年後西方國家決策者的覆轍：維持過於緊縮的貨幣和財政政策。這導致經濟成長和就業長期偏低。

這項評論指出，鑑於經濟形勢如此糟糕，中國銀行間短期利率 和政府債券收益率過去半年仍顯著過高，與2016年初上一次經濟嚴重低迷時的水準差不多，但2016年時的經濟成長和通膨率都還很高。

法國外貿銀行（Natixis）經濟專家估計，自2021年底以來，中國經通膨調整後的實際利率，一直遠高於有利充分就業和穩定通膨的「中性利率」，可能需要將實際利率調降近1個百分點，才能糾正這一狀況。

評論認為，中國很多實際財政支出，都是由地方政府和國有銀行在預算之外完成的。如果不降低利率，相關融資可能會很困難，尤其是私人投資。

這項評論提到，在目前中國貨幣政策仍十分緊縮，且通膨率約為0的情況下，官方卻將今年通膨目標定為3%，經濟成長目標也與去年持平，引人關注。同時，國家預算赤字加上計劃發行的特別國債，占國內生產毛額（GDP）比重僅3.8%，與去年持平，財政政策看起來沒有更大的支持力度。

李強在政府工作報告中，確實暗示在利率問題上有更大的迴旋餘地。但他同時也要求保持匯率穩定，並強調去年就已避免了「大水漫灌式」的刺激措施。

評論直指，在中國服務業狀況仍然不佳下，李強在報告中對服務業的著墨很少，只有4次，令人關注。但他也暗示，中國政府可能正在制定一些額外的激勵措施支持消費者支出，像是鼓勵和推動消費品以舊換新。

然而，中國政府仍然相信，儘管國外的保護主義正在抬頭，但基本上仍可透過製造和出口擺脫困境。同時，中國政府也認為國內服務業存在閒置情形，如果推動得當，服務業可能會強勁反彈。

文章最後提到，除了上述棘手的問題之外，中國最大的結構性問題，是其日益僵化的政策機制。