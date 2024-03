WSJ：中國繁榮已落幕 政府政策正讓經濟情況更糟

評論指出,中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表了「重要講話」(政府工作報告),但這一講話幾乎無法讓人相信中國政府「認識到了這一點,或者願意改弦更張」。(中新社)

華爾街日報今天發表評論指出,中國人口高齡化、地方債務負擔沉重及受挫的房地產融資模式是棘手的問題,但最大的結構性問題是日益僵化的政策機制。而中國政府不恰當的政策選擇,讓這種局面雪上加霜。

這篇以「中國經濟繁榮已落幕,政府政策正讓情況變得更糟」(China’s Boom Is Over-Beijing Is Making It Worse)為題的評論並直指,在中國經濟持續低迷之際,中國政府過於緊縮的貨幣 和財政政策,讓這種局面雪上加霜。

評論指出,中國國務院總理李強 5日在全國人大會議上發表了「重要講話」(政府工作報告),但這一講話幾乎無法讓人相信中國政府「認識到了這一點,或者願意改弦更張」。而他所闡述的大目標,並沒有任何出人意料之處:中國官方訂定的經濟成長目標,和去年一樣仍是「5%左右」等。

這項評論認為,令人驚訝和擔憂的是,考慮到為實現上述目標而擬採取的措施,以及中國目前的經濟狀況,上述目標似乎與現實相去甚遠。

評論認為,鑑於地方政府過去10年裡的大規模開支,中國中央政府的確面臨一些確實的財政限制。決策者很有可能「過多地吸取」過去刺激政策的教訓,反而可能重蹈2009年後西方國家決策者的覆轍:維持過於緊縮的貨幣和財政政策。這導致經濟成長和就業長期偏低。

這項評論指出,鑑於經濟形勢如此糟糕,中國銀行間短期利率 和政府債券收益率過去半年仍顯著過高,與2016年初上一次經濟嚴重低迷時的水準差不多,但2016年時的經濟成長和通膨率都還很高。

法國外貿銀行(Natixis)經濟專家估計,自2021年底以來,中國經通膨調整後的實際利率,一直遠高於有利充分就業和穩定通膨的「中性利率」,可能需要將實際利率調降近1個百分點,才能糾正這一狀況。

評論認為,中國很多實際財政支出,都是由地方政府和國有銀行在預算之外完成的。如果不降低利率,相關融資可能會很困難,尤其是私人投資。

這項評論提到,在目前中國貨幣政策仍十分緊縮,且通膨率約為0的情況下,官方卻將今年通膨目標定為3%,經濟成長目標也與去年持平,引人關注。同時,國家預算赤字加上計劃發行的特別國債,占國內生產毛額(GDP)比重僅3.8%,與去年持平,財政政策看起來沒有更大的支持力度。

李強在政府工作報告中,確實暗示在利率問題上有更大的迴旋餘地。但他同時也要求保持匯率穩定,並強調去年就已避免了「大水漫灌式」的刺激措施。

評論直指,在中國服務業狀況仍然不佳下,李強在報告中對服務業的著墨很少,只有4次,令人關注。但他也暗示,中國政府可能正在制定一些額外的激勵措施支持消費者支出,像是鼓勵和推動消費品以舊換新。

然而,中國政府仍然相信,儘管國外的保護主義正在抬頭,但基本上仍可透過製造和出口擺脫困境。同時,中國政府也認為國內服務業存在閒置情形,如果推動得當,服務業可能會強勁反彈。

文章最後提到,除了上述棘手的問題之外,中國最大的結構性問題,是其日益僵化的政策機制。