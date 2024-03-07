習近平出席解放軍人大會議　要求做好海上軍事鬥爭準備

中共總書記、中央軍委主席習近平7日出席全國人大解放軍武警部隊代表團審議。（央視新聞截頻）

中共 總書記習近平 釋出最新的軍事訊號，今天他在出席十四屆人大二次會議的解放軍 與武警代表團會議時指出，「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。

據央視新聞報導，習近平7日下午出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時，強調「新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，關係我國經濟社會高質量發展，關係國家安全和軍事鬥爭主動」。

習近平強調，中共十八大以來，統籌推進戰略性新興產業和新型作戰力量發展，取得一系列重大成果。二十大後，「黨中央從推動高質量發展全域出發，明確提出加快發展新質生產力。這為新興領域戰略能力建設提供了難得機遇」。

他要求把握新興領域發展特點規律，「推動新質生產力同新質戰鬥力高效融合、雙向拉動」。

習近平強調要突出發展重點，抓好新興領域戰略能力建設有關戰略和規劃落實。「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。

同時要優化航天布局，推進航天體系建設；要構建「網路空間防禦體系」，提高「維護國家網路安全能力」；要加強智慧科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。

習近平指出，新興領域發展從根本上說源於科技的創新和應用。他要求「增強創新自信，堅持以我為主，從實際出發，大力推進自主創新、原始創新，打造新質生產力和新質戰鬥力增長極」。

習近平強調，要以加快新質戰鬥力供給為牽引，深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業佈局，健全先進技術敏捷回應、快速轉化機制，構建同新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。要更新思想觀念，大膽創新探索新型作戰力量建設和運用模式，「充分解放和發展新質戰鬥力」。