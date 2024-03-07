習近平出席解放軍人大會議 要求做好海上軍事鬥爭準備
中共總書記習近平釋出最新的軍事訊號，今天他在出席十四屆人大二次會議的解放軍與武警代表團會議時指出，「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。
據央視新聞報導，習近平7日下午出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時，強調「新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，關係我國經濟社會高質量發展，關係國家安全和軍事鬥爭主動」。
習近平強調，中共十八大以來，統籌推進戰略性新興產業和新型作戰力量發展，取得一系列重大成果。二十大後，「黨中央從推動高質量發展全域出發，明確提出加快發展新質生產力。這為新興領域戰略能力建設提供了難得機遇」。
他要求把握新興領域發展特點規律，「推動新質生產力同新質戰鬥力高效融合、雙向拉動」。
習近平強調要突出發展重點，抓好新興領域戰略能力建設有關戰略和規劃落實。「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。
同時要優化航天布局，推進航天體系建設；要構建「網路空間防禦體系」，提高「維護國家網路安全能力」；要加強智慧科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。
習近平指出，新興領域發展從根本上說源於科技的創新和應用。他要求「增強創新自信，堅持以我為主，從實際出發，大力推進自主創新、原始創新，打造新質生產力和新質戰鬥力增長極」。
習近平強調，要以加快新質戰鬥力供給為牽引，深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業佈局，健全先進技術敏捷回應、快速轉化機制，構建同新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。要更新思想觀念，大膽創新探索新型作戰力量建設和運用模式，「充分解放和發展新質戰鬥力」。
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