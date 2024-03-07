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大談斡旋外交成功之道 王毅：不能迷信施壓制裁

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國外長王毅3月7日上午在北京梅地亞中心的記者會上，對斡旋外交成果有諸多表述。（記者廖士鋒／攝影）
中國外長王毅3月7日上午在北京梅地亞中心的記者會上，對斡旋外交成果有諸多表述。（記者廖士鋒／攝影）

中國外長王毅7日上午的記者會，成為眾多中國境內外媒體關注的焦點。王毅在記者會開始之時，就藉由媒體提問大談北京「斡旋外交」的成功之道，提出「四個堅持」，包含不能動輒使用武力，更不能迷信施壓制裁，但對於以哈戰爭、俄烏戰爭，則沒有新的斡旋說法與具體內容。

王毅在記者會上列出去年中共的外交成果：促成沙烏地阿拉伯、伊朗歷史性和解，斡旋緬北達成停火協議，聲稱北京「堅持政治解決所有熱點問題」。

爾後面對北京青年報記者提問北京斡旋沙伊複交、緩和緬北局勢、促進伊朗和巴基斯坦改善關係取得了很好的效果，王毅則提到「建設性參與解決國際熱點」，是中共作為聯合國安理會常任理事國的應盡責任。他表示，北京當局已經探索出了一條「有中國特色的熱點問題解決之道」。

王毅強調中共外交工作的四點堅持，包含堅持不干涉內政、堅持政治解決、堅持客觀公正、堅持標本兼治，認為面對矛盾和爭端，不能動輒使用武力，更不能迷信施壓制裁，並指出中共在所有熱點問題「都願勸和促談，從不火上澆油」。

不過就俄烏戰爭的斡旋，王毅並沒有新的說法，僅重申中國專門就此發布立場文件，多次派出特使穿梭斡旋，「我們所做的一切都指向一個目標，就是為止戰和談鋪路架橋」。

對於以哈衝突，他則強調中國「將繼續同國際社會一道，為恢復和平奔走，為挽救生命努力，為匡扶正義擔當」。

就今年外交工作，王毅強調將積極為解決地區熱點和全球性問題提出更多中國方案，貢獻更多中國智慧，提供更多有利於世界和平與發展的公共產品。

王毅 中共

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