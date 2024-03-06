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王毅宣布：將對瑞士、愛爾蘭等6國試行免簽政策

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國外長王毅7日宣布新的一波免簽政策。（記者廖士鋒／攝影）
中國外長王毅7日宣布新的一波免簽政策。（記者廖士鋒／攝影）

中國外長王毅7日在記者會上宣布，3月14日起將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡六國試行免簽政策，呼籲「更多國家也給予中國公民簽證便利」。

王毅除宣布對六國新措施外，還提到希望更多國家也給予中國公民簽證便利，共同打造跨境人員往來的快捷網路，推動國際客運航班加快恢復，「讓中國公民說走就走，讓外國朋友賓至如歸」。

中國去年就開始試行給一些國家免簽，主要在於歐洲，王毅指出，去年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方各層級交流對話全面重啟。「中歐班列開行1.7萬列，聯結歐洲25個國家219個城市，在動盪世界中構築起一條安全暢通的產供鏈生命線」。中國給予歐洲多國免簽待遇，便利了雙方人員和經貿往來。

就中國與歐盟關係，王毅提到，幾年前，一份歐盟政策文件給中國同時貼上「夥伴、競爭者、制度性對手」三種標籤，但事實證明，這種三重定位不符合事實，也不可行，反而給中歐關係發展帶來不必要的干擾和阻礙。「就好比汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種信號燈同時亮起，這車還怎麼開？」

他強調，中歐並沒有根本利益衝突，也沒有地緣戰略矛盾，雙方的共同利益遠遠大於分歧。中歐關係的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏。「我們希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻」。

王毅認為，「一個強大的歐洲符合中國的長遠利益，同樣，一個強大的中國也符合歐洲的根本利益」。他重申，「只要中歐互利合作，陣營對抗就搞不起來。只要中歐開放共贏，『逆全球化』就不會得勢」。

王毅 歐盟 簽證

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