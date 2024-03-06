民企追討官方欠款反被捕 貴州省長：會有解決方案

針對中國貴州女企業家馬藝珈伊向官方索討積欠工程款，卻被依尋釁滋事罪嫌拘捕，貴州省長李炳軍今天說，一定會依法依規進行處理此案，且會有解決方案。貴州並要整治突出問題以改善營商環境。

鳳凰衛視報導，具有中國全國人大代表身分的李炳軍，今天在北京出席全國人大會議 並接受媒體提問時，作上述表態。

而在中國全國「兩會 」召開前，李炳軍曾向媒體表示，此案仍在進行調查中。

根據報導，李炳軍在回答提問時說，貴州正在努力改善民營經濟的營商環境，對一些突出的問題進行整治，進一步改善環境。而營商環境主要「看行動，看效果」。

中國經營報2月26日報導，屬少數民族的馬藝珈伊自2016年起，陸續承包貴州省六盤水市的易地扶貧搬遷、幼兒園、小學共10個官方工程，卻被拖欠高達人民幣2.2億元（3100萬美元）的工程款，於是展開8年的工程款追討。

報導提到，六盤水市轄下的水城區政府一度出面，企圖以1200萬元擺平此事，但因差距過大被馬藝珈伊拒絕。2023年11月，馬藝珈伊與她的2名辯護律師及9名律師助理，被水城區公安局依尋釁滋事罪嫌刑事拘留。今年1月，全案更被移送水城區檢察院偵辦。

在案情被曝光引起各界質疑下，貴州省政府新聞辦2月28日針對此事發布通報說，貴州省已成立由省檢察院帶領的調查組，對此案進行全面審查，有關調查情況將及時向社會公布。

通報又說，貴州省將依法平等保護各類經營主體的合法權益，依法依規清理「歷史遺留問題」，「對侵害民營企業家正當利益的行為嚴肅追責問責」，對採取非法手段謀取不當利益的行為依法查處，著力營造市場化、法治化的營商環境。